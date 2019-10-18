Уходите из дома! Ученый назвал время наибольшей активности пауков

В Англии нашли один из способов, как тем, кто боится пауков, избежать встречи с этими жуткими существами в своем жилище. Чтобы этого не произошло, можно просто покинуть дом в определенное время суток.

Об этом говорится в исследовании профессора-энтомолога Адама Харта из Университета Глостершира, опубликованном в научном журнале Arachnology, передает Frankfurter Rundschau.

Так, ученый проанализировал около 10 тысяч случаев обнаружения пауков в 250 локациях в Великобритании.

Он выяснил, что чаще всего с ними люди сталкивались в своих жилищах в период с 6 до 8 утра. Но наиболее вероятно встретить паука в доме — в 19:35.

Паук lifemotivation.ru

По мнению Харта, это связано не с тем, что в этот период суток в доме присутствует больше людей — во время ужина или просмотра телевизора. А вероятнее всего — с экологией пауков, их взаимодействием между собой и с окружающей средой.

Утверждается, что именно осенью пауки становятся наиболее активными. В сентябре и октябре самцы начинают интенсивно подыскивать себе подходящую партнершу, поэтому и попадают в дом, где самки в основном устраиваются в углах потолков, дверей и окон.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую поэтессу и ведущую Украинского радио "Голос Киева" Злату-Зоряну Паламарчук укусил опасный паук. Происшествие случилось ночью 27 мая, когда женщина хотела убрать его с потолка квартиры в Киеве.

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