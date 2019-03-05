"Не способен!" В Крыму коммунисты на митинге обругали Путина

В оккупированном Крыму в Севастополе местные коммунисты провели митинг в годовщину смерти Иосифа Сталина. В ходе мероприятия его участники сравнили мертвого диктатора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, руководитель коммунистического движения в Севастополе Василий Пархоменко напомнил, что во времена Второй мировой войны Сталин отказался обменивать своего пленного сына на немецкого генерала, пишут "Крым. Реалии".

"Это пример высокого патриотизма и нравственности", – заявил Пархоменко.

Митинг в Севастополе Крым. Реалии

Митинг в Севастополе Крым. Реалии

Он также указал, что "Путин на такое не способен". Помимо этого, лидер запрещенного в Украине с 2015 года движения акцентировал внимание на том, что партия коммунистов пользуется в Крыму большим спросом. Участники акции фотографировались с портретом диктатора и возложили цветы к Вечному огню.

Полиции не мероприятии не заметили, однако там присутствовали сотрудники российских спецслужб.

Как писал OBOZREVATEL, в Москве во время митинга в честь Сталина полиция задержала активиста. Он бросил цветы в памятник, прокричав: "Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".

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