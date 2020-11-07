Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум

В страшной аварии на трассе в Полтавской области погиб прокурор из Сум, вместе с женой и младшей дочерью. Сиротой остался их старший сын. Коллеги говорят, что прокурор в день гибели сдавал профтесты и сильно нервничал.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Страшная авария произошла вечером, 2 ноября, на трассе Кролевец – Сумы – Пырятин. Автомобиль LEXUS столкнулся с прицепной фурой DAF. В результате в LEXUS погибла семья 30-летнего прокурора Сумской местной прокуратуры Александра Вольченко: он сам, его 29-летняя супруга Вита и 2-летняя дочь Лиза.

Без родителей остался их старший 5-летний сын Артем. Сейчас он находится под опекой бабушек и дедушек.

Один из друзей Александра Вольченко рассказал, что в тот день прокурор ездил на переаттестацию в Киев. "Это та самая, никому не нужная переаттестация, которую ввели в связи с реформой прокуратуры. Насколько я знаю, из Сум в Киев он выехал в 2 часа ночи. Конечно, не спал. Жену и дочку взял с собой, потому что ребенка нужно было показать врачу.

Утром он завез их к доктору, а потом поехал сдавать тесты. Он говорил, что сильно перенервничал. Тесты сдаются в два этапа. И на первом он набрал всего на 1 или 2 балла больше, чем проходной результат. Поэтому уже на втором этапе сильно переживал", – рассказал OBOZREVATEL его знакомый.

А уже в пять часов вечера Александр с семьей поехали назад, в Сумы. Через два часа они разбились.

"Я думаю, что он просто сильно устал от волнений, вдобавок не выспался. Зная, как он водит машину, я не могу поверить, что он мог превысить скорость. Он сам говорил, что никогда не нарушает, если в салоне семья. Когда один в машине, еще может немного "притопить", но с детьми – никогда. Думаю, он ехал не больше 100 км, для такой машины это нормально", – считает его знакомый.

Об Александре Вольченко коллеги отзываются только хорошо. Говорят, что он работал в отделе экономики. Далеко не все прокурорские разбираются в финансах, экономике, а он хорошо знал свое дело.

"Сейчас, после реформы, многие прокуроры увольняются. Потому что ситуация такая, что стремиться куда-то, делать карьеру нет никакого смысла. Завтра власть поменяется, и все кадры поменяют. Или дадут должность, а через полгода уволят. Александр попал в Сумы лет семь назад и просто здесь работал. Ему предлагали должность где-то в районе, но из-за семьи он не соглашался, не хотел переезжать", – говорит OBOZREVATEL его коллега.

Вита и Александр поженились в 2014 году. Сначала у них родился сын. Александр обожал его. В соцсетях на страничке супруги много фото отца и сына. Потом у пары появилась дочка, Лиза. А года полтора назад пара повенчалась в церкви.

Невзирая на декрет, Вита вместе с мамой несколько лет назад открыли салон красоты в Сумах. Вита до этого работала мастером перманентного макияжа.

В салоне делают маникюр, макияж, татуаж, наращивают ресницы, подправляют брови, делают мужские и женские прически.

Семья владела большим домом и участком в Сумах, который был записан на Виту. Кроме этого, на нее же оформлен участок на Косовщине, а на отца прокурора – еще один участок и дом в Сумах.

В семье был LEXUS, 2007 года выпуска, который они приобрели в 2017 году. И TOYOTA PRADO, 2004 года выпуска, оформленная на родственницу. Также у супругов был старенький "Запорожец", 1968 года выпуска.

Коллеги говорят, что Александр был состоятельным человеком. "Он действительно был достаточно состоятельным, но никогда этим не хвастал. Напротив, всегда вел себя достойно, за это его любили и уважали", – сказал еще один его знакомый коллега.

"У него никогда не было прокурорской шизанутости: когда человек готов за бабки все продать и все купить. Он был нормальным, порядочным и профессиональным человеком", – подчеркивает его знакомый.