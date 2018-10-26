Откуда берется подростковое насилие?

Вы заметили, что в последнее время мы все чаще слышим некий американский термин "буллинг" (от англ. bully – хулиган, драчун, насильник), раньше это называлось проще – травля, но суть остается той же.

Жесткость, с которой дети подходят к издевательствам над своими сверстниками, которые по той или иной причине оказались им неугодными, стала переходить на новый уровень. Помимо психологического давления на "жертву", подростки переходят к физическому насилию, и в отсутствии какого-либо сигнала "стоп" в голове, это приводит к необратимым последствиям.

Новости В Запорожской области подростки бросались камнями в охранника школы

Вы просто загуглите запрос "драки в школах", некоторые видео могут повергнуть в шок даже взрослого человека со стальными нервами.

Многие сразу же ринутся обвинять во всем родителей, мол те не занимаются своими детьми, отсюда и вседозволенность. Не спорю, во многом на формирование ребенка, как личности, способность привить ему элементарные правила поведения, объяснить, что хорошо, а что плохо - это родительская обязанность. Но ребенок не находится под фактическим контролем мамы и папы все 24 часа в сутки.

Более того, в подростковом возрасте дети зачастую начинают отрицать авторитет родителей и создают себе кумиров извне. Под эту категорию чаще всего попадают киноактеры, музыканты, политики или спортсмены – влиятельные люди, которых нам показывают с экранов телевизоров, как красивых, успешных и богатых. Вроде бы неплохо, чтобы ребенок подражал таким персонам, но, к сожалению, помимо всех позитивных качеств своего кумира, подростки видят и перенимают их негативные поведение.

Вот, к примеру, в России известные футболисты Александр Кокорин ("Зенит") и Павел Мамаев ("Краснодар"). В начале октября эти два представителя футбольной элиты устроили драку сразу в двух местах. Сначала они напали на водителя телеведущей одного из российских телеканалов и нанесли ему тяжкие побои, а затем стулом избили посетителя одного из столичных кафе. Оба эпизода попали на видео, они доступны в сети, и их точно пересмотрело немереное количество фанатов российского футбола, среди которых и дети.

Смотря подобные ролики, в которых участвуют влиятельные мира сего, ребенок отмечает для себя тот факт, что такие поступки – это норма. Можно бить, обзывать, издеваться над другим человеком, так почему бы и ему не поступить, как поступает его кумир?

Вот так и случаются среди школьников подобные зверства, похожее на то, что произошло в одном из районов Москвы. Три подростка избили 8-классника за то, что он якобы оскорбил их в социальной сети, а затем выложили видео в общий доступ. За это пострадавший несколько дней пролежал в реанимации и остался инвалидом. В следствии многочисленных побоев у россиянина сломан хребет и он не сможет видеть на один глаз.

Часто известные люди даже не отдают себе отчет в своих поступках, они забывают, что их жизнь публична, а их образу следуют миллионы людей. И тут станет уместной цитата из Библий – "Не сотвори себе кумира".