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Не согласился бы на Томос: Филарет сделал новое скандальное заявление о ПЦУ

1.6тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх Филарет заявил, что ни за что бы не согласился на Томос, знай он, что его отстранят от управления церковью.

Такое высказывание прозвучало в интервью сотруднице пропагандистского телеканала "Россия 24" Анне Афанасьевой. Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован на Youtube.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", – сказал он.

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Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет

"ИС"

При этом патриарх назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", – отметил Филарет.

Также он раскритиковал название ПЦУ: по его мнению, она "не является независимой". "Украинская православная церковь", считает Филарет, было бы правильнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ТомосПЦУ
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CARGO 100
CARGO 100
Мне нравятся и Порошенко, и Филарет, да вообще все ххлы ... Дурят друг друга.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Жги,Филаредушка! Же не манж па сис жур! Подайте что-нибудь на пропитание бывшему почетному патриарху! Союз Меча и Орала! Торг здесь не уместен!
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