"Не смогут убить бабушек": Комаровский сделал неожиданное заявление о COVID-19

Кирилл Лютый Общество 18:56, 8.05.2020

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что в первую очередь коронавирусом в стране должны переболеть дети и молодежь.

Об этом он сказал во время интервью на "Эхо Москвы", опубликованном на YouTube.

"Если нам надо, чтобы 70% людей переболели, то нужно сделать все, чтобы в первую очередь переболели те, для кого вирус представляет минимальную опасность. А это кто? Дети и молодежь. И они должны сейчас активно общаться и вырабатывать коллективный иммунитет.

Это приведет к тому, что последующие подъемы заболеваемости этой зимой, осенью или следующей весной будут легче. Если дети переболеют сейчас, то они уже не смогут осенью принести коронавирус и убить своих бабушек", – сказал Комаровский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Комаровский развенчал миф о том, что иммунитет можно только ослабить, а укрепить нельзя. Педиатр дал ряд важных советов.

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