Вывез в парк и бросил: как и почему из-за работодателя скончалась молодая украинца в Польше

15 января близкие попрощаются с 45-летней Оксаной Харченко, которую два года назад бросил умирать на улице работодатель в Польше.

Бизнесмен признал вину, и даже компенсировал лечение. Но только после многочисленных публикаций в СМИ, когда с ним отказалась сотрудничать крупнейшая сеть супермаркетов страны. А украинка так и не смогла простить фермера – про это в материале OBOZREVATEL

"Спасибо Богу, что дал прожить два года"

15 января неподалеку города Турка Львовской области похоронят 45-летнюю Оксану Харченко. Трагедия, случившаяся с украинкой два года назад, прогремела на всю Польшу – известный фермер, у которого работала наша соотечественница, просто выбросил женщину с инсультом умирать на улице. У нее произошел инсульт. И с того времени украинка была парализована.

"В последние минуты жизни Оксаны меня не было рядом. Я снова была на заработках. Но мы постоянно общались по скайпу. Вчера у сестры резко поднялась температура до 42 градусов, которую невозможно было сбить. У Оксаны отказали почки. Я до последнего верила и надеялась, что все будет хорошо. Ведь парализованные люди и по двадцать лет живут. Один Бог знает, почему отвел ей всего два года. Но спасибо ему, что хоть столько", – рассказывает OBOZREVATEL сестра Наталья.

Оксана в больнице Facebook / Наталья Козанчин

Оксана с сестрой жили в селе Браное Поле Богуславского района. После того, как сестры вернулись в Украину, Наталья увезла сестру на реабилитацию во Львовскую область. Там, в селе неподалеку от польской границы живут их родители. "Оксану похоронят возле близких, у нас из родственников - только супруг Натальи. А она теперь все время за границей работает", - рассказали нам жители села Браное Поле.

"Нашел пьяную на лавочке"

В январе 2018-го сестры вместе отправились в Польшу – хотели насобирать денег на ремонт дома. Как рассказала Наталья, они уже работали у фермера Енджея Чеховласа и раньше. Первый раз устраивались через легальное агентство. А в ту злосчастную поездку он их убедил не подписывать договор об официальном трудоустройстве. Родственницы жили прямо на ферме.

Facebook / Наталья Козанчин

В тот день женщины, как обычно паковали овощи. Оксане внезапно стало плохо - поднялось давление. Наталья попросила Енджея отвезти их в больницу. Однако вместо этого работодатель течение двух часов катал их на автомобиле - кружил по окрестностям соседнего городка. В Познани высадил на скамейку в парке. И вызвал полицию – сообщил, что тут женщина выпившая.

"Из-за того, что помощь была оказана слишком поздно, у Оксаны парализовало правую часть. Она все понимала, могла говорить и даже очень хорошо, если привыкнуть. Все было понятно. Родственники носили ее на руках, но она уже сама сидела, и недолго могла держаться на ногах. Мы думали, что сестра идет на поправку", - рассказывает Наталья.

Оксана с семьей Facebook / Наталья Козанчин

Фермер предупредил сестер, чтобы его имя нигде не упоминали. Но дело получило огласку благодаря консулу Украины в Познани Витольду Горовскому. Незнакомые люди из Польши и Украины перечислили семье деньги – почти сто тысяч злотых. На эти средства Оксана год проходила реабилитацию в больницах Польши.

"С фермером мы тоже пошли на мировое соглашение, он оплачивал лекарства и лечение. Против него в Польше возбудили уголовное дело, но максимум, который он мог получить – это условный срок. Этот Енджей перед подписанием мировой настаивал на встрече с сестрой. Возможно, собирался извиниться. Но Оксана не захотела его видеть. На встречу пошли только адвокаты", – рассказывает нам сестра.

Известная сеть отвернулась от фермера

Фермер Енджей, который бросил умирать украинку Соцсети

В польских СМИ писали, что расследование летом 2018-го было инициировано местной прокуратурой. И фермеру, который подверг украинку (она могла потерять жизнь и получила тяжкие телесные повреждения), грозило до пяти лет тюрьмы. На суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и дело против него закрыли. Но в октябре 2019-го прокуратура снова подала апелляцию, и дело вновь открыли.

"Резонанс этому делу придавал и тот факт, что работодатель Оксаны был известным медийным лицом. Енджей - хорошо известен местной общественности и прессе не только как успешный предприниматель, но и как участник рекламной кампании одной из крупнейших в стране сети супермаркетов Lidl. Правда, после обнародования подробностей происшествия Lidl сразу же снял всю рекламную продукцию с участием Енджея с эфира, удалил видео и печатные материалы из социальных сетей", – писали местные журналисты. Они добавляют, что покрыть расходы на лечение бизнесмен согласился только после многочисленных публикаций.

Кстати, уже не первый раз поляки поддерживают украинцев и выступают против своих соотечественников, которые нас обижают. Так было с польской студенткой, которая в соцсетях обругала украинку. После этого ее отстранили от учебы и передали дело в прокуратуру.

Экс-почетный консул Украины в Польше Витольд Хоровский говорит, что неприятные случаи с украинцами в Польше происходят часто. "Не смотря на большое количество украинцев в Польше, отношение к ним в целом позитивное или нейтральное. Но к сожалению, это относится не ко всем. Задача польского общества свести к минимуму такие события, клеймить преступников и оказывать поддержку жертвам".

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