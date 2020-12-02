Дети остаются сиротами, медики продолжают умирать: как коронавирус убивает украинцев целыми семьями

Пока правительство раздумывает, вводить ли полный локдаун в Украине, из-за коронавируса умирают целые семьи. Болезнь не щадит ни пожилых, ни молодых, ни бедных, ни богатых. Трагических случаев становится все больше.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На Киевщине COVID-19 убил супружескую пару

Маленькую Фастовщину под Киевом потрясла весть о смерти двух пожилых супругов, которые умерли от осложнений из-за коронавируса. Это бывшая директор Фастовского краеведческого музея Татьяна Нелина и ее муж Дмитрий Плаксий.

В самом музее переживают из-за бывшего руководителя. Женщина вынуждена была оставить должность в 2017 году из-за болезни супруга, которому нужна была ее помощь. Хотя она одна из основных создателей этого музея и проработала тут с 1990 года.

Татьяна Нелина почти 30 лет заведовала музеем Facebook Евгения Букета

"Так случилось, что общих детей у Татьяны Нелиной и Дмитрия Плаксия не было. Дочь супруга живет за границей и у нее подрастают свои дети. Поэтому Татьяна Викторовна с мужем очень крепко держались друг за друга. Несколько лет назад муж сильно начал болеть. У него были серьезные проблемы с сердцем, диабет, из-за которого он почти ослеп. А лет пять назад он сломал ногу, и это сильно его подкосило", – рассказали в музее.

Татьяна Нелина до последнего отдавала все свои силы и любовь родному человеку, с которым они прожили 33 года душа в душу. Кроме того, хоть она уже и не была директором музея, постоянно принимала участие в его жизни, занималась научной работой, организовывала ежегодный выпуск бюллетеня "Пресс-музей", где публиковались научные работы.

"Помню, она приходит на мероприятие, такая очень активная. Через некоторое время звонит муж, интересуется как дела. И говорит, ладно ты там все сделай и сразу приходи домой. Она так и делала, все время бежала к нему", – говорит одна из знакомых.

Нелина до последнего дня занималась проблемами музея Facebook Фастовского краеведческого музея

О том, что ей очень плохо, она сообщила только тогда, когда начала задыхаться. Позвонила подруге дочери мужа, которая всегда была с ними на связи. У Татьяны Викторовны тоже были проблемы с сердцем. Тогда ей вызвали скорую помощь и отвезли в больницу. Тест показал коронавирус. Она лечилась, но долго находиться в больнице не могла, ведь дома ее ждал муж

По словам Евгения Букета, журналиста и краеведа, который знал Нелину, у мужа бывшего директора тоже был коронавирус. Он умер из-за осложнений. И через пару дней вслед за ним ушла и Татьяна Викторовна.

Знакомые говорят: такое впечатление, что он не смог быть там один и забрал ее с собой. Их похоронили рядом.

Дети стали сиротами, вирус убил их родителей

На днях на Ивано-Франковщине из-за коронавируса сиротами остались двое детей.

В Рогатине ковид сначала убил невестку местного депутата Николая Клища, 43-летнюю Марианну. Вслед на ней скончался и сын депутата Степан. Также умерла и супруга депутата Галина. Без родителей остались двое детей – 15-летний Сергей и 21-летняя студентка Татьяна.

Сын Ныколая Клища Степан с детьми Facebook Марианны Клищ

Сергей и Марианна Клищ с сыном Facebook Марианны Клищ

Сам Николай Клищ тоже болен и находится в больнице.

В октябре на Киевщине от коронавируса скончались два супруга-медики, сиротой остался их 13-летний сын. Случилось это в селе Тараща. Это 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Валентин был единственным анестезиологом Таращанской центральной районной больницы. Галина работала медсестрой в местном центре первичной медико-санитарной помощи.

Супруги заболели с разницей всего в несколько дней. Сначала они лечились дома. Однако позже болезнь стала развиваться стремительно. Коллеги даже собирали для Галины деньги на дорогое лекарство, но и оно ей не помогло.

Галина и Валентин Степченко с сыном ОК Валентина Степченко

Она умерла. Когда муж узнал о смерти жены, ему стало плохо и к вечеру не стало и его. Сын, который тоже оказался в больнице, несколько дней набирал родителей, но ему никто не отвечал. Пока не приехала тетя и не сообщила ему об этом.

Скончались два брата-медика

В Украине от коронавируса с разницей в две недели скончались два брата – Иван и Олег Гайда. 58-летний Иван Гайда возглавлял Львовский военный госпиталь, а 52-летний Олег Гайда был заведующим хирургическим отделением Черкасской городской консультационно-диагностической поликлиники.

Иван Гайда руководил Львовским военным госпиталем. Facebook Генштаба ВСУ

Олег не был даже на похоронах старшего брата Ивана, потому что уже чувствовал себя плохо. Он очень тяжело переживал смерть родного человека. Когда через несколько дней тест подтвердил коронавирус он лег в больницу. Но спасти его не смогли.

Сын Олега Гайды Игорь уже несколько месяцев борется за то, чтобы государство, как и обещало, выплатило компенсацию родным отца-медика, умершего от коронавируса. Дело уже дошло до суда. Фонд социального страхования не соглашается с тем, что врач заразился коронавирусом на работе! И денег выплачивать не хочет.

Олег Гайда работал в Черкассах. Facebook Олега Гайды

Врачи продолжают умирать семьями

Также трагедия произошла в Кропивницком на Кировоградщине. Там от коронавируса скончались два брата, оба врачи. Первым заразился и умер Юрий, который работал кардиологом на скорой помощи. Он трудился в бригаде, которая выезжала на обычные вызовы, не связанные с коронавирусом. Поэтому медики ездили даже без защитных костюмов.

Потом Юрий рассказывал коллегам, что когда они прибыли на обычный вызов и осматривали пациента, то там оказался ковид. Вероятно, тогда он и подцепил инфекцию.

Второй брат, реаниматолог детской областной больницы Кропивницкого Александр, умер немного позже. Коллеги рассказывают, что братья даже не пересекались ни до болезни, ни во время нее.

Также коронавирус убил семью врача-невролога Виктора Колодько из Винницы.

Виктор Колодько работал неврологом. Faceboo Виктора Колодько

Доктор уже заболел, когда инфекция поразила и его 92-летнюю маму. После ее смерти он сделал КТ и выяснилось, что у него серьезно поражены легкие. Он лег в больницу, но в это время от вируса скончался и его брат.

У Колодько пневмония развивалась стремительно. Для него делали все, что могли, друзья достали дорогое лекарство, но и оно не помогло, мужчина умер.

С разницей в один день скончались и супруги-медики со Львовщины – Анна и Богдан Городенчук. Об этом сообщил главный врач Сокальской центральной районной больницы Роман Швед.

79-летняя Анна Городенчук заведовала гинекологическим отделением, ее муж – 80-летний Богдан Городенчук – был заведующим лабораторией и гастроэнтерологом в больнице.