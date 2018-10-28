"Не смейте унижать!" Гриценко осадил критиков в адрес добровольцев

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко резко высказался по поводу попыток приуменьшить роль добровольцев и волонтеров, которые отправились на Донбасс оказать сопротивление агрессору и сепаратистам.

"Я не хочу, чтобы мы говорили в таком унизительном тоне об этих людях. Так же, как и о волонтерах. Эти люди подставили свое плечо, оставив дом, семью, работу, учебу или бизнес. Им надо поклониться и поблагодарить", - заявил он в эфире телеканала NewsOne, комментируя вопрос о том, не привело ли к эскалации войны на Донбассе участие там добровольческих батальонов.

"Я бы хотел, чтобы мы отдали дань уважения тем, кого не отправляли, кто сам ушел. Никаких батальонов добровольцев никто не формировал по райцентрам или военкоматам. Это люди, которые ушли сами, минуя военкоматы, когда провалилась государственная машина", - подчеркнул Гриценко

"Поэтому этих людей нужно поблагодарить, потому что, к сожалению, многие из них погибли, многие из них пришли туда неподготовленными, необстрелянными. Но они совершили гражданский поступок", - добавил экс-министр обороны.

Украинский танкист Иван Ляса, который побывал в плену у террористов, рассказал, что больше всего в ОРДЛО не любят добровольцев.