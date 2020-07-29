Теперь у меня уже забомбило. Извините.

Боец с передовой записал видео, в котором сыронизировал над рассказами о полном разоружении передка. Имеет право, стоя на позиции с гранатометом в руках.

Боец реальный, народ его знает. Позиция реальная, народ ее знает. Гранатомет тоже реальный. Гранатометы никто не забирал.

И полилось г*вно, г*внина, г*внище. Боец какой-то не такой. Слишком чистый и бритый. И форма слишком чистая (я х*р его знает, как вы это рассмотрели при качестве видео "эта каша – я, эта каша – мой пес Мухтар"). И СПГ слишком не СПГстый.

То есть я так понимаю, что вы не только на передке не были (окей, не грех), вы даже фото оттуда не видели на седьмом году войны. Накидать вам фото с бритыми и чистыми бойцами, например, в ДАП, или сами погуглите?

Бойцы в ДАП тоже были чистыми Скриншот с видео

А КАКОГО БАНАНА ВЫ НА БОЙЦА ПАСТЬ ОТКРЫВАЕТЕ, ЕСЛИ ДАЖЕ ПОГУГЛИТЬ ВАС НЕ ХВАТИЛО?

Я вот что вам скажу, люди, только вы не обижайтесь. А, не, обижайтесь. Я хочу, чтобы обижались.

Если вы верите всему, что видите, потому что оно совпадает с вашими убеждениями, вы дебилы.

И если вы НЕ верите всему, что видите, потому что оно НЕ совпадает с вашими убеждениями, вы дебилы.

Господь и/или эволюция дали вам глаза, уши, руки, мозг (ладно, не всем) и социальные сети для того, чтобы вы проверяли все, что поддается проверке. А не неслись, как куры с отрезанными ср*ками, оскорблять парня просто потому, что он сказал что-то, что не уложилось в ваше вероубеждение.

Или бойцы вам нужны только для того, чтобы говорить вещи, которые вам нравятся? А если говорят что-то другое, вперед, хором плюнем в этого филина, плохой, негодный боец, наверняка подбросили?

Нервы у меня сдали тогда, когда народ нашел страничку бойца в соцсетях и какая-то утка под его фото с ребенком выразилась, что он-де ребенка своего позорит. Причем зашла она туда уже тогда, когда понятно стало, что боец реальный - просто недостаточно держит градус зрады, нехороший такой.

Зоологическое любопытство возобладало, зашел на профиль к утке. Астропсихолог. Пиастропсихолог, мать чесная.

Не могу, блин. Мало мне агрессивных невежд с одной стороны - с другой заходить пытаются.

Запомните, котики.

Да, с передка забрали часть вооружений. Да, по моему мнению – это зрада.

Но нет, приоритет в оценке происходящего - у того, кто сейчас там стоит. И человек, стоящий на конкретной позиции, имеет право заявить, что у него зрады нет. Потому что у него ничего не забирали. Это совершенно не исключено, если у него там изначально не было снайперской группы и/или дронов.

И нет, вы не имеете права его за это поливать грязью. Потому что это все еще человек, который защищает ваши и наши ср*ки. Если же у вас есть сомнение в том, что это реальный человек - мы в соцсеточках, вы всегда можете пробить по волонтерам или сослуживцам.

Лень это делать?

Так ротик на замок, желательно амбарный - и будет счастье в жизни.

А рассказывать про "лицо слишком чистое" - это вы себя позорите.

Даже если сами служили.

Особенно если сами служили