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7 ноября • обновлено в 21:39
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Не шаурма, а пирожочек: заказ Зеленского попал на видео

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью за рулем автомобиля Tesla заехал подкрепиться в McDonald’s и купил кофе с "пирожочком".

Видео с ответами президента на самые горячие вопросы появилось на его страницах в соцсетях в четверг, 7 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он признался, что почти каждое утро после пробежек пьет кофе и отметил, что у него есть пару "своих" точек.

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Зеленский заехал в McDonald’s и купил пирожочек

Зеленский заехал в McDonald’s и купил пирожочек

Скриншот из видео

Президент подъехал на МакДрайв и заказал эспрессо. "Желаете добавить к заказу пирожочек?" – спросил у него менеджер. "Пирожочек?" – радостно отреагировал Зеленский, согласившись на угощение.

Президент на автомобиле проехал дальше и его узнали как клиенты заведения, так и сотрудники.

Зеленский заехал в McDonald’s

Зеленский заехал в McDonald’s

Скриншот из видео

Зеленский заехал в McDonald’s

Зеленский заехал в McDonald’s

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал селфи с шаурмой, вызвав бурные обсуждения среди украинцев.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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