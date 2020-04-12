"Не шастать": Комаровский призвал заниматься сексом на карантине

Доктор Евгений Комаровский посоветовал влюбленным парам во время карантина больше заниматься сексом и реже покидать собственное жилье.

Об этом он сказал в своем видеоблоге, указав, что вопросы личных отношений ему стали задавать намного чаще после введения карантина.

"Рассмотрим две ситуации. Вот есть две пары. Одна пара шастает по супермаркетам, а вторая дома спокойно занимается сексом. Для какой из двух пар риск подхватить коронавирус выше? Понятно, что для тех, кто занимается глупостями. Ходит по супермаркетам. Делайте правильные выводы", – отметил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский заявил, что введение тотального карантина из-за коронавируса ставит под угрозу существование Украины как государства.

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