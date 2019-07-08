"Не считают за граждан": NewsOne огрызнулся на Зеленского из-за телемоста с Россией

Руководство телеканала NewsOne обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обсудить телемост с Россией, который отменили из-за общественного резонанса.

Соответствующее заявление опубликовал в Facebook генеральный продюсер канала Василий Голованов.

"Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, вы готовы ответить и на наши вопросы. Надеюсь, будет еще не слишком поздно", – написал он.

"Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина. На канале NewsOne, во всей нашей команде, позиция по этому вопросу жесткая и бескомпромиссная", – заверил гендиректор.

NewsOne огрызнулся на Зеленского

Голованов написал, что телемост якобы инициировали исключительно с целью пообщаться с украинцами, которые живут в РФ: "Мы планировали такие диалоги не только с украинцами в России, но и украинцами в США, Канаде и странах-членах ЕС".

Генпродюсер канала также выразил мнение, что ситуацию вокруг телемоста обострил пропагандист Кремля Дмитрий Киселев. "Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стали новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу", – написал Голованов.

"Если политики не смогли наладить разговор с гражданами Украины, это должны сделать журналисты. И как сказал президент Владимир Зеленский в своем обращении: мы 4-я власть и мы слуги своего народа. Всего народа, а не отдельных его частей, где уехавших из страны перестали считать за граждан. Слуги своего народа, а не чиновников и политиков, которые будут указывать нам, журналистам, как выполнять свою профессиональную работу и отвечать на запрос общества о диалоге с теми, кто покинул страну", – огрызнулся он.

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