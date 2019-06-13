"Не рассчитывали, что мы надолго": Забужко рассказала о промахе Кремля в войне против Украины

Россия не рассчитывала на то, что после развала СССР Украина станет полноценным суверенным государством и даже будет отстаивать свою независимость на войне.

План Кремля предусматривал, что наша страна превратится во вторую Беларусь с бутафорской самостоятельностью. Об этом просчете страны-агрессора рассказала украинская писательница Оксана Забужко в интервью "Наше слово".

"По кремлевскому сценарию наша независимость должна была закончиться тогда, когда и белорусская. В Кремле не рассчитывали, что Украина – это надолго. Не представляли, что украинская независимость – это серьезное дело, что придется с Украиной воевать, ввязываться в кучу историй, из которых теперь они не знают, как выйти", – говорит она.

По словам Забужко, на самом деле история Европы после 1989 года еще не написана и радость от окончания Холодной войны и развала СССР преждевременна.

"До сих пор действуют те же институты, которые держали его на плаву, – те же российские спецслужбы, сохранившиеся от 1918 года и по сей день. На фасаде государства может быть написано РФ вместо СССР, можно заменить Коммунистическую партию на Московский патриархат, но институциональная преемственность "охранки большевистской" – остается. К сожалению, Запад этого все еще не осознает, и получается, как недавно сказал редактор Die Zeit, что "Путин ведет против нас войну, а мы против него – нет", – объясняет писательница.

Что касается Украины, то она, подчеркивает Забужко, начиная с 90-х годов постоянно борется с агрессором. Порой это происходит несознательно, наугад и даже инстинктивно. И именно это доказывает тот факт, что украинцы оказались гораздо более сильным народом, чем им самим казалось.

Оксана Забужко religions.unian.ua

"И это – после всего, что с нами делали в ХХ веке, и как нам каждый раз отсекали "голову", то есть элиту, как только она пробовала "отрасти". Она до сих пор не сильно "отросла": как отдельное явление со своим четко выраженным профилем – украинский интеллектуальный слой, среда на сегодня, к сожалению, не существует, не возобновилась. И тем не менее, при этой "отрубленной голове", при очень слабом понимании и осознании логики исторических процессов, преимущественно на каких-то бессознательных инстинктах, Украина, несмотря на все "бомбардировки из телевизора", смогла выстоять", – обнадеживающе подмечает Забужко.

Она выразила уверенность в том, что на протяжении всех лет этой долгой борьбы Украина сопротивляется, выживает и показывает прогресс даже тогда, когда все кажется безнадежным.

"Прогресс такого уровня, что в 2014 году люди встают и идут на войну, защищать это самое государство, о котором за эти годы будто ничего хорошего не говорили. Потому что все же у нас есть ощущение своего дома", – подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Забужко считает, что бездумное голосование людей на выборах перечеркивает исторический шанс полностью изменить судьбу государства, который получили украинцы. Она призвала сограждан вспомнить о том, что стране пришлось пережить за последние несколько десятилетий.

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