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''Не раскол'': священник прояснил ситуацию с конфликтом РПЦ и Константинополя

3.5тЧитать материал на украинском

Разрыв отношений Русской православной церкви со Вселенским патриархатом не является расколом в полном смысле слова.

Об этом рассказал в эфире ObozTV священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин. По его словам, полный разрыв отношений предполагает раскол двоих.

"Сейчас Москва разорвала отношения с Константинопольской церковью, а Константинопольская церковь на это не реагирует абсолютно никак", - объяснил он.

Дедюхин привел примеры из истории: "Был арианский раскол. Тогда обе части церкви сказали друг другу - мы с вами не имеем никакого общения. Или раскол православных с католиками 1054 года".

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"Сейчас это раскол определенной части Московского патриархата. То есть, собрались на синод архиереи, и за всех абсолютно решили. Такая дурацкая клерикализация Московской церкви несет негативные последствия", - отметил священник.

"Какая-то часть мирян их не поддержит, какая-то, безусловно, поддержит. Мне приходилось читать комментарии некоторых прихожан Московского патриархата в Facebook – "неважно, что они там написали, я как ездил в Турцию и ходил в церкви, так и буду", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко сравнил прекращение евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом с изоляцией России из-за ее агрессии против Украины.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Объекты
РПЦУПЦ КПУПЦ МПцерковный конфликтединая церковьКонстантинопольский патриархатТомос
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Была у бандер просто секта, а теперь и ее прокляли...)))
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Михайлов Андрей, по ходу, Кирюха делает всё, что бы прокляли РПЦ...
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Бор Тарас
Бор Тарас
Михайлов Андрей,был ты просто дебил,а сейчас дебилисче.
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