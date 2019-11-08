"Не работает!" Жебривский напомнил Зеленскому предыдущие попытки разведения

Предыдущие попытки разведения войск показали: такой путь не приведет ни к чему хорошему. Зато тактика продвижения армии в "серой зоне" реально помогала облегчить жизнь людям, которые там проживают.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Павел Жебривский День

По словам политика, опыт разведения войск прошлых лет ярко свидетельствует о неэффективности таких шагов.

"В 2016 году был запланирован отвод в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Петровское находится в Донецкой области. Оно сегодня под контролем российских наемников. И когда мы отвод проводили по Петровскому – делали это в поле. И не оставляли в "серой зоне" населенных пунктов. Но когда мы свои войска отвели – российские наемники в Станице Луганской отходить отказались. Поэтому через некоторое время украинские силы вернулись на исходные позиции", - вспоминает Жебривский.

Он утверждает: неудачный опыт разведения в 2016-м кардинально изменил тактику армии в зоне проведения ООС (в то время - АТО).

"После этого был взят курс на сокращение "серых зон". То же Майское, Гладосово, та же Катериновка и многие другие населенные пункты, которые находились в "серой зоне", перешли под контроль украинской власти. Там мы выплачивали пенсии, возобновили работу магазинов и возможность получать медицинскую помощь. Фактически, вдохнули туда жизнь. Все это мы делали как раз после того, как окончательно стало понятно: разведение не работает", - подчеркнул Жебривский.

Политик приветствует то, что активная часть украинского общества мощно выступает против разведения. Ведь именно это, по его мнению, в конечном итоге защищает людей, которые живут в зонах разведения.

"Достаточно серьезную роль играют сейчас и ветераны, и волонтеры, и пассионарные граждане Украины. Когда они говорят "Не позволим"- тогда и полиция, и НГУ достаточно эффективно начинают работать для того, чтобы в тех зонах не появлялись ДРГ, чтобы туда не заходили сепары и чтобы они не пробовали мстить тем местным, кто имеет действительно проукраинскую позицию. Не было бы этих протестов – боюсь, все просто пустили бы на самотек", - отметил Жебривский.

Политик также посоветовал президенту Зеленскому отбросить лишние амбиции – и не повторять ошибки, которые уже совершал его предшественник.

"Ну, уже пробовали разводить - не работает! Сокращение "серой зоны"- сработало. Отвоевывание украинских земель работает, а отвод войск – нет. Поэтому я не понимаю, почему Зеленский так упорно отказывается верить тем, кто пытается до него донести простую мысль: Путину мир и спокойствие в Украине не нужны в принципе", - подчеркнул Жебривский.

Полную версию интервью читайте в ближайшее время.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!