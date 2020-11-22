Украинцы не умеют объединяться просто так. Однако, мы очень быстро объединяемся, когда имеем общего врага. Я это понял в ходе исследования идентичности украинцев. В украинском ДНК есть особый поведенческий паттерн. Если кто-то трогает наш борщ, семью, свободу или забор – мы начинаем бороться. Рядом друг с другом. Так было семь лет назад.

За этот период украинцев, которые осознали ценность своей страны, стало в разы больше, чем это можно было спрогнозировать. Но вместе с тем, в нашей стране до сих пор есть много людей, которые не могут понять, что такое Украина. Не пытайтесь их исправить, просто живите украинской жизнью и становитесь примером для тех, кто еще не понял зачем это. Те люди будут слышать вокруг украинский язык, есть украинскую пищу, видеть украинскую одежду, ходить в места, где играет украинская музыка.

Это начнет влиять на них и очень скоро все изменится. Поэтому оставайтесь сконцентрированными на себе и просто берегите свое "я", окрашенное в сине-желтый. Оно будет отражаться на каждом, с кем вы контактируете, и распространять украинскую культуру.

Герои не умирают! Украина превыше всего!

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