"Не путайте с Амстердамом": в Раде объяснили, зачем выращивать марихуану в Украине

Принятие законопроекта о легализации медицинского каннабиса сможет привлечь в Украину иностранцев и поможет развитию экономики.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Объединение "Самопоміч", один из подписантов законопроекта Елена Сотник.

Депутат подтвердила, что после принятия закона граждане других стран смогут приезжать в Украину на лечение.

"Мы рассчитывали, что это будет одна из новых сфер экономики, в которой Украина сможет конкурировать, в том числе, со своими соседями", – отметила она.

"Давайте не путать, это не Амстердам. Речь идет об использовании каннабиса исключительно в медицинских целях", – подчеркнула Сотник.

По ее словам, деятельность по выращиванию и использованию медицинской марихуаны будет осуществляться строго по лицензиям.

"Физическое лицо не сможет получить лицензию. Это будут лаборатории, или даже фермы... Фермеры смогут выращивать каннабис, если будут отвечать критериям. Среди них – и усиленная безопасность, и соответствие качества каннабиса медицинскому", – объяснила политик.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса Верховная Рада Украины может рассмотреть уже 6 июня.

В Украине предлагают выращивать медицинскую марихуану Medical News Today

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинском МОЗ поддерживают легализацию марихуаны. По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, это нормальная мировая практика. Каннабис используется в лечении множества заболеваний. Среди них – рак, болезнь Альцгеймера, множественный склероз, эпилепсия, ВИЧ и др.

Эксперты и врачи подтверждают, что в этой идее нет ничего плохого. Если лечение будет проходить под присмотром специалиста, то марихуана сможет помочь тяжелобольным людям.

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