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Не ПЦУ: Филарет озвучил настоящее название новой церкви в Украине

2.3тЧитать материал на украинском

Новосозданная в Украине независимая церковь носит название Украинская православная церковь. Только это является правильным.

Это объяснил почетный патриарх Филарет в интервью ТСН. "Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" – Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить", – пояснил он.

По словам Филарета, в Украине сейчас используется в качестве названия неправильный перевод.

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Не ПЦУ: Филарет озвучил настоящее название новой церкви в Украине

ТСН

"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", – заявил Филарет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУТомос
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Белый господин
Белый господин
Патриарх всея галактики со звездой Сатаны на груди. Как это по украински.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Пора бы этой коряге сдохнуть))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Он такой же патриарх, как порошенко президент мира))) Секту порошенку никто не признает.
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