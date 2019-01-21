Не ПЦУ: Филарет озвучил настоящее название новой церкви в Украине

Новосозданная в Украине независимая церковь носит название Украинская православная церковь. Только это является правильным.

Это объяснил почетный патриарх Филарет в интервью ТСН. "Сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" – Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить", – пояснил он.

По словам Филарета, в Украине сейчас используется в качестве названия неправильный перевод.

ТСН

"Это не официально – это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", – заявил Филарет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.

Последними к первой сотни на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

Глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий призвал православных верующих Украины хранить верность УПЦ Московского патриархата.

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