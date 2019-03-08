Не прячьте зонтики: синоптики уточнили прогноз погоды на 8 марта в Украине

В Украину пришла долгожданная весна, которая принесла теплый циклон с осадками.

По данным Укргидрометцентра, 8 марта в западных и северных областях местами пройдет небольшой дождь, зато на остальной территории будет сухо.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2…+7 градусов, днем +12… +17 градусов; в восточной части ночью 0… -5, днем +4… +9", – сказано в сообщении.

В субботу, 9 марта, преимущественно теплая и сухая погода. В западных областях температура воздуха ночью +3… +5 градусов, а днем потеплеет до +12. Осадков не ожидается, а ветер 7-12 м/с.

В восточных областях местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью +3… +5 градусов, днем до +10. В центральных областях будет сухо и тепло. Ночью +3… +5, днем прогреется до +11 градусов. А на юге днем потеплеет до +14 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +3… +5. Днем будет тепло: +9… +11 градусов. Ветер западный – 7-12 м/с.

В воскресенье, 10 марта, погода немного ухудшится, хотя температура на улице будет комфортной. В западных областях пройдут дожди. Ночью +3.. +5, днем до +12.

В восточных областях также будет пасмурно и сыро. Температура ночью +2… +5, днем до +12. На юге осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +14 градусов. А в центре пройдут дожди Температура ночью +3… +5, днем +9… +12.

В Киеве ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночью столбик термометра будет показывать +3… +5, днем +9… +11 градусов. Ветер западный – 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказывали, что самая низкая температура на выходные будет в Луцке. А в конце недели почти всю территорию страны накроют дожди.

весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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