ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Общество

Не продохнуть! Украинцев ожидает адская жара: свежий прогноз

5.2тЧитать материал на украинском

В Украине в четверг, 13 июня, будет сохраняться сухая и жаркая погода,температура воздуха местами достигнет +34.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь.

"13 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (в западной части – юго-восточный), 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Новости
"Погода – ужас!" В Украине неожиданно выпал снег. Фото и видео

Жара в Украине

Жара в Украине

fakty.com.ua

Температура ночью 17-22°, днем ​​29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем ​​21-26°.

Не продохнуть! Украинцев ожидает адская жара: свежий прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в Украине в четверг, 13 июня, удержится жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +35 градусов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel