Не продохнуть! Украинцев ожидает адская жара: свежий прогноз

В Украине в четверг, 13 июня, будет сохраняться сухая и жаркая погода,температура воздуха местами достигнет +34.

Как сообщает Укргидрометцентр, лишь в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами пройдет кратковременный дождь.

"13 июня переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму, днем ​​также и в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (в западной части – юго-восточный), 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Жара в Украине fakty.com.ua

Температура ночью 17-22°, днем ​​29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем ​​21-26°.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в Украине в четверг, 13 июня, удержится жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +35 градусов.

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