Не продохнуть: синоптики уточнили свежий прогноз по Украине

В Украине в среду, 26 июня, ожидается солнечная и сухая погода с максимальной температурой воздуха +32.

Так, на востоке будет от +15 до +18 градусов, а днем солнце нагреет до +28 +30 градусов, в Днепре, Луганской и Донецкой областях – до +31 +32 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях будет сухо и солнечно, возможен небольшой ветер. Ночью температура составит +19 +22 градуса, днем – от +30 до +33 градусов.

Жара в Украине ТСН

На севере прохладно будет только ночью, там синоптики прогнозируют +14 +16 градусов. Днем сухо и солнечно, без осадков, температура воздуха от +28 до +30 градусов.

На западе прогнозируют облачность, однако до дождя не дойдет. Ночью ожидается от +13 до +16 градусов, днем – от +28 до +30 градусов.

В центральной части страны также будет небольшая облачность, но без осадков. Ночью ожидается +15 +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В Киеве 26 июня будет сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается комфортная температура, от +15 до +17 градусов, днем – до +28 +30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что погоду 26 июня в Украине будет определять антициклон. По ее прогнозам, днем ожидается +25... +30 градусов, на юге и востоке до +30... +34 градусов.

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