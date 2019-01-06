''Не признает поместная церковь'': в УПЦ МП сделали скандальное заявление из-за Томоса

Украинская православная церковь Московского патриархата, которая по закону должна указать в названии принадлежность к РПЦ, не собирается проводить богослужения с Православной церковью Украины.
Такое заявление сделал 6 января глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) после получения Украиной Томоса об автокефалии, передает ТАСС.
"Богослужения с новой церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же "раскольниками", как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", – пожаловался он.
Климент в очередной раз обозвал новосозданную Православную церковь Украины "неканонической религиозной организацией".
Климент (Вечеря)
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"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", – добавил Климент.
Как сообщал OBOZREVATE:
Вселенский патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
В УПЦ МП обвинили Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании документа.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
Видео по теме получение Томоса
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