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''Не признает поместная церковь'': в УПЦ МП сделали скандальное заявление из-за Томоса

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Украинская православная церковь Московского патриархата, которая по закону должна указать в названии принадлежность к РПЦ, не собирается проводить богослужения с Православной церковью Украины.

Такое заявление сделал 6 января глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) после получения Украиной Томоса об автокефалии, передает ТАСС.

"Богослужения с новой церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же "раскольниками", как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", – пожаловался он.

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Климент в очередной раз обозвал новосозданную Православную церковь Украины "неканонической религиозной организацией".

Климент (Вечеря)

Климент (Вечеря)

скриншот

"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", – добавил Климент.

Как сообщал OBOZREVATE:

Видео по теме получение Томоса

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Климент (Вечеря)
Место
Украина
Теги
ТомосУПЦ МП
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CARGO 100
CARGO 100
УПЦ молиться вместе с ПЦУ - это как нормальному человеку сидеть за одним столом с пиdoraсом ...
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Kalytka Viktor
Kalytka Viktor
Для продажних московських попів завжди є вихід - чемодан вокзал расія! Там місця вистачить для всіх "кананічєскіх"
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