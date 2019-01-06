''Не признает поместная церковь'': в УПЦ МП сделали скандальное заявление из-за Томоса

Украинская православная церковь Московского патриархата, которая по закону должна указать в названии принадлежность к РПЦ, не собирается проводить богослужения с Православной церковью Украины.

Такое заявление сделал 6 января глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) после получения Украиной Томоса об автокефалии, передает ТАСС.

"Богослужения с новой церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же "раскольниками", как и они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", – пожаловался он.

Климент в очередной раз обозвал новосозданную Православную церковь Украины "неканонической религиозной организацией".

Климент (Вечеря) скриншот

"То есть как православная церковь эта религиозная организация таковой не является, поэтому сослужить с ее религиозными деятелями мы не можем", – добавил Климент.

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