Не придерживался изоляции: на Сумщине мужчина заразил коронавирусом 24 человека

В Сумской области мужчина заразил коронавирусом COVID-19 24 человека, один из них скончался.

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Как сообщил на брифинге заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, мужчина не придерживался изоляции после возвращения из-за границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Человек, не подумав, съездил за границу, отдохнул, и зная, что должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили 6 семейных ячеек, в которых заболели 24 человека и один человек умер", – рассказал он.

В областном управлении Национальной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и рассматривают целесообразность открытия уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 апреля в Сумской области зафиксировано 90 случаев коронавируса.