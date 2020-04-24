Главная Новости
24 апреля • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Не придерживался изоляции: на Сумщине мужчина заразил коронавирусом 24 человека

2.4т
Читать материал на украинском

В Сумской области мужчина заразил коронавирусом COVID-19 24 человека, один из них скончался.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил на брифинге заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, мужчина не придерживался изоляции после возвращения из-за границы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

"Человек, не подумав, съездил за границу, отдохнул, и зная, что должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили 6 семейных ячеек, в которых заболели 24 человека и один человек умер", – рассказал он.

В областном управлении Национальной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и рассматривают целесообразность открытия уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 24 апреля в Сумской области зафиксировано 90 случаев коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
14
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги