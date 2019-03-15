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"Не позволю!" Бондаренко неожиданно выступила против раздела Украины на росТВ

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Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко неожиданно высказалась против передела территорий Украины в студии российского пропагандистского телевидения.

Она заявила, что считает такие разговоры предательством национальных интересов и нарушением присяги народа Украины. Такое мнение коллаборационистка озвучила на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко

Елена Бондаренко

Скриншот видео

"Я человек, который относит себя к державникам своей страны. И когда в моем присутствии кто-то говорит, что нужно рассматривать планы по разделу Украины, я это воспринимаю как предательство моей страны. Потому что ни один человек, живущий в Украине, который имеет державные взгляды, никогда не пойдет на раздел своей страны. Более того, я считаю, что подобные мысли сопоставимы с глупостью тех, кто в Украине сидит и кричит: "Ждем, когда развалится Россия!". Это и есть предательство украинских интересов, нашего сообщества с Россией", — сказала бывшая соратница Януковича.

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Бондаренко добавила, что она не отказывается от убеждений о необходимости для Украины дружить и иметь солидарную экономическую систему с Россией. Однако не поддерживает рассуждений на тему того, что Украина должна быть разделена в чужих интересах.

"Когда нам говорят о том, что кого-то надо разделить, что-то отчекрыжить и кому-то отдать — это не державническая позиция совершенно. И поэтому когда в моем присутствии так же рассуждают, что в интересах России, я хочу спросить у себя самой: я вообще присягала на верность Украины, а что в интересах моей страны и моего народа? Это точно не в интересах моей страны и моего народа! И я никогда в жизни не позволю в моем присутствии говорить и обсуждать тему раздела моей собственной страны", — возмутилась экс-регионалка.

Елена Бондаренко

Елена Бондаренко

Скриншот видео

Ее речь вызвала раздражение у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он резко ответил, что она якобы говорит об Украине, которой нет. Однако Бондаренко парировала ему, что говорит о настоящих интересах своей страны.

В этот момент в спор вмешался еще один пропагандист Владимир Корнилов, который яро поддерживает террористов "Л/ДНР".

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"А я вот не державник Украины, я люблю Донбасс", — сказал он. Одиозная Бондаренко также вступила с ним в перепалку и подчеркнула, что себя она считает державником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Бондаренко в эфире российского телевидения внезапно заявила, что Украина не должна отказываться от Москвы, поскольку ее в свое время основал сын киевского князя.

Напомним, в январе экс-регионалка нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Елена Бондаренко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Мы не "ждем, когда развалится Россия!". Мы наблюдаем за тем, как она (Кацапия) сама делает все, чтобы издохнуть. Вместо поговорки "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" - появится новая - "Вот тебе, бабушка, и Трэтий Рым".
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
ЕБэ прям Роза Цеткин,внатуре!Приятно быть частью ее народа и жить в ее стране,черт побери.Но!Очень уж она напоминает порно актрису-миньетчицу,БЮТжетную...
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минин евген
минин евген
не ту методичку открвла?
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