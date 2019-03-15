"Не позволю!" Бондаренко неожиданно выступила против раздела Украины на росТВ

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко неожиданно высказалась против передела территорий Украины в студии российского пропагандистского телевидения.

Она заявила, что считает такие разговоры предательством национальных интересов и нарушением присяги народа Украины. Такое мнение коллаборационистка озвучила на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Елена Бондаренко Скриншот видео

"Я человек, который относит себя к державникам своей страны. И когда в моем присутствии кто-то говорит, что нужно рассматривать планы по разделу Украины, я это воспринимаю как предательство моей страны. Потому что ни один человек, живущий в Украине, который имеет державные взгляды, никогда не пойдет на раздел своей страны. Более того, я считаю, что подобные мысли сопоставимы с глупостью тех, кто в Украине сидит и кричит: "Ждем, когда развалится Россия!". Это и есть предательство украинских интересов, нашего сообщества с Россией", — сказала бывшая соратница Януковича.

Бондаренко добавила, что она не отказывается от убеждений о необходимости для Украины дружить и иметь солидарную экономическую систему с Россией. Однако не поддерживает рассуждений на тему того, что Украина должна быть разделена в чужих интересах.

"Когда нам говорят о том, что кого-то надо разделить, что-то отчекрыжить и кому-то отдать — это не державническая позиция совершенно. И поэтому когда в моем присутствии так же рассуждают, что в интересах России, я хочу спросить у себя самой: я вообще присягала на верность Украины, а что в интересах моей страны и моего народа? Это точно не в интересах моей страны и моего народа! И я никогда в жизни не позволю в моем присутствии говорить и обсуждать тему раздела моей собственной страны", — возмутилась экс-регионалка.

Елена Бондаренко Скриншот видео

Ее речь вызвала раздражение у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Он резко ответил, что она якобы говорит об Украине, которой нет. Однако Бондаренко парировала ему, что говорит о настоящих интересах своей страны.

В этот момент в спор вмешался еще один пропагандист Владимир Корнилов, который яро поддерживает террористов "Л/ДНР".

"А я вот не державник Украины, я люблю Донбасс", — сказал он. Одиозная Бондаренко также вступила с ним в перепалку и подчеркнула, что себя она считает державником.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Бондаренко в эфире российского телевидения внезапно заявила, что Украина не должна отказываться от Москвы, поскольку ее в свое время основал сын киевского князя.

Напомним, в январе экс-регионалка нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.

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