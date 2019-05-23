ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком

10.2тЧитать материал на украинском

В сети разгорелись споры из-за русскоязычного выступления президента Украины Владимира Зеленского на iForum 23 мая.

Так, на речь главы государства обратил внимание в Facebook общественный активист Андрей Смолий.

"Прямо сейчас Зеленский на iForum выступает на русском языке. Такого себе не позволял даже Янукович. Это не просто топтание по Конституции и языковому закону. Это прежде всего топтание Украины. Еще никто не превращал Украину в Малороссию так быстро как "избранный", – отреагировал он.

Новости
"Надо меньше бла-бла-бла!" Зеленский жестко рассказал, как нужно снижать тарифы

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Андрея Смолия

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни раскритиковали Зеленского за то, что он проигнорировал государственный язык и заявили, что президент нарушает Конституцию и законодательство. Нашлись и те, кто увидел в этом другой посыл – "он не делит страну по языку".

"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком
"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком
"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком
"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком
"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком

В свою очередь киевлянин Александр Чубарук отметил, что Зеленский говорил так, как и множество специалистов из IT-сферы.

"Не понимаю криков относительно выступления Зеленского на русском на iForum – говорил на том же языке, что и IT-шники в основной своей массе. Конечно, должность президента требует потребления государственного языка на всех публичных событиях, но здесь с Зеленским все и так ясно. Вопрос остается, собственно, к IT-шникам, и то риторический", – написал он.

Мнение Чубарука разделили и пользователи, побывавшие на форуме. По их словам, на мероприятии не было ни одного стенда или выступления на украинском.

"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте президента появилась электронная петиция за отставку Зеленского. Ее подписали более 25 необходимых тысяч украинцев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Темы
Закон о языкахЯзыковой скандал
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
русский язык
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
98
2
Смешно
6
Интересно
38
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...говорил на том же языке, что и IT-шники в основной своей массе." Вы видели IT-шника, говорящего на мове?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Оно за=нает только 2 языка - рашинский обычный и рашинский матерный.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Истерика наших свиношумеров вполне ожидаема. Они продолжают думать, что Украина как государство существует в реалиях ХХ века, когда из-за языковых проблем начинались насилия и войны. Но сейчас, слава Богу, мы живём в другую эпоху, когда преследование за язык речей, которые мы произносим становится позорным анахронизмом наподобие жизни в пещере. В СВОБОДНОЙ БИЛИНГВИЧЕСКОЙ СТРАНЕ становится признаком дурного тона делать замечания за общение на каком-либо языке и тем более ДЕЛИТЬ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ по языково-этническому принципу. Кстати: и Янек, и пчеловод, и Кучма также во время своих публичных выступлений говорили на русском языке. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения