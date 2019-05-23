"Не позволял даже Янукович": Зеленский попал в скандал с русским языком

В сети разгорелись споры из-за русскоязычного выступления президента Украины Владимира Зеленского на iForum 23 мая.

Так, на речь главы государства обратил внимание в Facebook общественный активист Андрей Смолий.

"Прямо сейчас Зеленский на iForum выступает на русском языке. Такого себе не позволял даже Янукович. Это не просто топтание по Конституции и языковому закону. Это прежде всего топтание Украины. Еще никто не превращал Украину в Малороссию так быстро как "избранный", – отреагировал он.

Владимир Зеленский Facebook Андрея Смолия

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни раскритиковали Зеленского за то, что он проигнорировал государственный язык и заявили, что президент нарушает Конституцию и законодательство. Нашлись и те, кто увидел в этом другой посыл – "он не делит страну по языку".

В свою очередь киевлянин Александр Чубарук отметил, что Зеленский говорил так, как и множество специалистов из IT-сферы.

"Не понимаю криков относительно выступления Зеленского на русском на iForum – говорил на том же языке, что и IT-шники в основной своей массе. Конечно, должность президента требует потребления государственного языка на всех публичных событиях, но здесь с Зеленским все и так ясно. Вопрос остается, собственно, к IT-шникам, и то риторический", – написал он.

Мнение Чубарука разделили и пользователи, побывавшие на форуме. По их словам, на мероприятии не было ни одного стенда или выступления на украинском.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте президента появилась электронная петиция за отставку Зеленского. Ее подписали более 25 необходимых тысяч украинцев.

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