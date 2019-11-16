Не пошло: украинский министр признался, что писал диссертацию с марихуаной

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что во время написания диссертации пробовал марихуану.

Так, в интервью телеканалу “Прямой“ он рассказал, то в Украине наркотики не пробовал, но в США курил марихуану.

“Нет, я не курю ничего… Скажу вам честно: сигареты я курил 7 раз в жизни. Это когда меня “на слабо” брали в школе", – рассказал министр.

Тимофей Милованов Liga.net

Он подчеркнул, что тот период у него прошел, а что касается марихуаны, что ее в Украине никогда не пробовал, хотя это было не сложно.

"А вот знаете, где я ее курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты – они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали… Только в тот период, когда мне нужно было придумать диссертацию”, – отметил Милованов.

Министр поделился, что впечатления она на него не произвела.

“Оно как-то не идет мне… Может, я неправильно как-то курю – что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака… Может, я как-то реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью”, – заявил Милованов.

В 2001 году Тимофей Милованов получил степень магистра экономики в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии по экономике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине провели опрос школьников касательно потребления алкоголя, сигарет и наркотических веществ. В результате выяснилось, что 18 % подростков хотя бы раз употребляли наркотические вещества, 9% из них пробовали марихуану.

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