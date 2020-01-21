"Не понимаю диалогов": глухой мужчина подал в суд на Pornhub

В США глухой мужчина подал иск в суд против популярного сайта с видео для взрослых Pornhub из-за отсутствия там субтитров к роликам.

Ярослав Сурис (Yaroslav Suris) аргументирует это тем, что не понимает смысл диалогов, пишет TMZ.

Photo by Brett Carlsen/Getty Images

По словам заявителя, среди прочих он пытался посмотреть видео, названия которых можно перевести с английского как "Непокорный племянник горячей тетушки", "Сексуальный коп становится свидетелем разговора", "Эллисон приходит поговорить о деньгах со своим парнем".

Он обнаружил признаки нарушения "Американского закона о людях с ограниченными возможностями", поскольку не смог понять смысл диалогов.

Так, Ярослав требует от порносайта возместить ему убытки, выпустить субтитры и дать слабослышащим и глухим людям полной мерой насладиться сюжетами видео.

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