Не понимала, что происходит: появились подробности о 12-летней роженице с Закарпатья

12-летняя девочка ромской национальности, которая родила ребенка в Ривне, не знает ни украинского, ни русского языка.
Об этом сообщила главврач перинатального центра Виктория Еникеева в эфире UA:Рівне. Она добавила, что это усложнило общение докторов с юной роженицей.
"Дежурные врачи мне сказали, что она мало что осознавала из того, что с ней происходит", – отметила Еникеева.
Как выяснилось, семья девочки живет на свалке достаточно давно, хотя по документам зарегистрировано в Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области. "Скорую" для роженицы вызвали охранники свалки. Девочке самой исполнилось 12 лет лишь в мае текущего года.
Полиция Ривне начала расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 статьи 155 Уголовного кодекса).
Девочка родила в 12 лет
Колобок
Как сообщал OBOZREVATEL, ребенок у девочки со свалки родился доношенным, однако с пороком развития.
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