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16 сентября • обновлено в 08:02
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Не понимала, что происходит: появились подробности о 12-летней роженице с Закарпатья

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12-летняя девочка ромской национальности, которая родила ребенка в Ривне, не знает ни украинского, ни русского языка.

Об этом сообщила главврач перинатального центра Виктория Еникеева в эфире UA:Рівне. Она добавила, что это усложнило общение докторов с юной роженицей.

"Дежурные врачи мне сказали, что она мало что осознавала из того, что с ней происходит", – отметила Еникеева.

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Как выяснилось, семья девочки живет на свалке достаточно давно, хотя по документам зарегистрировано в Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области. "Скорую" для роженицы вызвали охранники свалки. Девочке самой исполнилось 12 лет лишь в мае текущего года.

Полиция Ривне начала расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16 лет (ч.1 статьи 155 Уголовного кодекса).

Девочка родила в 12 лет

Девочка родила в 12 лет

Колобок

Как сообщал OBOZREVATEL, ребенок у девочки со свалки родился доношенным, однако с пороком развития.

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Место
Украина Ривне
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