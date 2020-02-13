Не покровитель влюбленных: ПЦУ опровергла популярный миф о Дне святого Валентина

Православная Церковь Украина опровергла миф, о том, что святой Валентин имеет отношение к традиции празднования Дня всех влюбленных.

Как сообщила пресс-служба ПЦУ в Fаcebook, церковью почитается несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский), которого казнили в 269 году.

"Память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14-го февраля, православные – 12-го августа", – отметили в ПЦУ.

ПЦУ опровергла популярный миф о Дне святого Валентина

Там добавили, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

"Согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданским законов и который закреплялся христианами через совместное причастие и провозглашение перед членами общества", – сказано в сообщении.

В ПЦУ также обратили внимание, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему память 14 февраля. Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства.

"Мы, в Православной Церкви Украины, призываем посвящать истинной Любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Православная церковь Украины развенчала миф о том, что купание в освященной воде на Крещение смывает грехи и приводит к духовному очищению.

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