Не по-зимнему: стало известно, какой погодой Украина встретит Новый год

В канун Нового года, 31 декабря, в Украине преимущественно будут осадки, в то время как 1 января стоит ожидать улучшения погоды.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Так, в воскресенье на западе и севере страны пройдут небольшие дождь и мокрый снег.

"Днем 31 декабря будет холодновато на западе и севере 1 + 4, на востоке и в Центре до +7, на юге до +9 градусов", – написала она.

По словам Диденко, 1 января ночью местами небольшие осадки, температура воздуха 0 +4 градуса, на западе Украины, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях от 0 до 3 градусов мороза.

"Днем 1 января без существенных осадков, потеплеет до + 2 + 8 градусов", – добавила синоптик.

По информации Укргидрометцентра, в Киеве 31 декабря возможен мокрый снег, температура воздуха +3 градуса. 1 января в столице будет сухо, до +7.

В Одессе 31 декабря и 1 января будет сухо. Воздух прогреется до +6 +8 градусов.

В Днепре в воскресенье ожидается дождь с мокрым снегом, в понедельник будет сухо. Температура +3 +5 градусов.

В Харькове в канун Нового года также будут осадки, которые прекратятся 1 января. Воздух прогреется до +2 +4 градусов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появился прогноз на последнюю субботу 2018 года.