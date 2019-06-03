"Не переживай, Анатолий": автор скандального видео о захвате Украины Румынией посвятил романтичную песню Матиосу

Автор скандального видео под названием "Румынско-украинская война 2022" записал новое послание для главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Создатель Youtube-канала 30192 напрямую обращается к Матиосу и несколько раз благодарит его за пиар.

"Я слышал, что вы мой большой фанат, и потому я хочу поблагодарить вас лично. Не переживайте, мистер Анатолий, Украина — моя любимая страна. Румыния любит Украину, и если вы приедете сюда, то я позову вас выпить вместе", — говорит закадровый голос в ролике.

При этом в описании к видео автор просит относиться ко всему, как к шутке. Также запись дополняют хештеги #Ukraine #Be_happy ("Украина будь счастлива").

Анатолий Матиос

Как объяснял автор, он описал альтернативную реальность, которая ляжет в основу его электронной книги. Мужчина совсем не ожидал, что в Киеве его клип воспримут настолько серьезно. Менее чем за сутки ролик посмотрели свыше 200 тысяч человек, пишет КП.

Напомним, что Анатолий Матиос после распространения ролика пообещал 4 июня провести совещание с руководством Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Главного управления разведки, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года Румыния обвинила Россию в постоянных провокациях, которые та устраивает в Черном море. На фоне этого также появилась информация, что Украина и Румыниямогут заключить военный союз для противодействия РФ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!