Не пережил ранений: Украина потеряла еще одного воина ВСУ

В субботу, 14 сентября, в госпитале скончался военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Он получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи в зоне ООС 10 сентября.

О смерти Героя сообщили на официальной странице ССО ВСУ в Facebook. У него остались родители, жена и дочь.

На Донбассе погиб воин Facebook ССО ВСУ

Командование ССО ВСУ выразило соболезнования семье и близким погибшего воина и почтило его память трогательными словами.

"Родители потеряли сына, жена – мужа, дочь – отца, Украина – защитника и патриота. Светлая память Герою! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – написали побратимы воина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в зоне ООС погиб воин Вооруженных сил Украины. Защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

А в Мариуполе в этот день попрощались с погибшими морскими пехотинцами из 36-й бригады морской пехоты ВСУ – прапорщиком Николаем Обуховским и матросом Александром Линчевским. Мужчины погибли в ночь с 11 на 12 сентября при снайперском обстреле.

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