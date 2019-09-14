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14 сентября • обновлено в 18:06
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Не пережил ранений: Украина потеряла еще одного воина ВСУ

1.4т Читать материал на украинском

В субботу, 14 сентября, в госпитале скончался военнослужащий Сил специальных операций ВСУ, старший сержант Максим Кондратюк. Он получил многочисленные огнестрельные осколочные ранения во время выполнения боевой задачи в зоне ООС 10 сентября.

О смерти Героя сообщили на официальной странице ССО ВСУ в Facebook. У него остались родители, жена и дочь.

На Донбассе погиб воин

На Донбассе погиб воин

Facebook ССО ВСУ

Командование ССО ВСУ выразило соболезнования семье и близким погибшего воина и почтило его память трогательными словами.

"Родители потеряли сына, жена – мужа, дочь – отца, Украина – защитника и патриота. Светлая память Герою! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" – написали побратимы воина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 сентября, в зоне ООС погиб воин Вооруженных сил Украины. Защитник получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.

А в Мариуполе в этот день попрощались с погибшими морскими пехотинцами из 36-й бригады морской пехоты ВСУ – прапорщиком Николаем Обуховским и матросом Александром Линчевским. Мужчины погибли в ночь с 11 на 12 сентября при снайперском обстреле.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Силы специальных операций ВС Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Карма?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Почему у ВСУ как ни Герой так обязательно труп? и потом, что значит "многочисленные огнестрельные осколочные ранения"?
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче душу грешную убиенного Твоего
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Crimea Yalta, все мы грешны, аминь!
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