"Не перевелись еще мужчины!" Вице-премьер восхитил киевлян благородным поступком

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вызвал восторженные комментарии киевлян, совершив благородный поступок на дороге. Розенко помог избежать аварийной ситуации и очистил дорогу от тяжелой плиты, которая оказалась на проезжей части.

"Остановилась на Подоле на аварийках: плита посреди дороги на крайней левой полосе! Можно объехать! Но любому мотоциклисту – кирдык и авария! Сама поднять не смогла! Знаете, КТО стал на аварийках помочь? Вице-премьер Павел Розенко. Без вопросов! Схватил тяжелую плиту, подбежал еще парень из прохожих! И хлопцы расчистили дорогу! Вот так - без пафоса и понтов. Фоткаться отказались оба. Но я не смогла промолчать. Респект и уважуха! Не перевелись ещё в стране настоящие мужчины! И это круто!" - написала на своей странице в Facebook ведущая Елена-Кристина Лебедь, которая стала свидетельницей происходящего.

Пользователи также не скупились на похвалу: "Респект!", "А он такой, кстати, во всем", "Круто! Молодцы".

Отреагировал и сам политик. "Так а я что? Только высокоинтеллектуальная миссия: поднять и перенести (не самому, а вдвоем)", - иронично и скромно ответил Розенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на капитальный ремонт всех дорог необходимо выделить 2 триллиона гривен. Также украинские дороги вошли в рейтинг самых худших в мире по качеству покрытия.