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"Не перевелись еще мужчины!" Вице-премьер восхитил киевлян благородным поступком

18.7тЧитать новость на украинском

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко вызвал восторженные комментарии киевлян, совершив благородный поступок на дороге. Розенко помог избежать аварийной ситуации и очистил дорогу от тяжелой плиты, которая оказалась на проезжей части.

"Остановилась на Подоле на аварийках: плита посреди дороги на крайней левой полосе! Можно объехать! Но любому мотоциклисту – кирдык и авария! Сама поднять не смогла! Знаете, КТО стал на аварийках помочь? Вице-премьер Павел Розенко. Без вопросов! Схватил тяжелую плиту, подбежал еще парень из прохожих! И хлопцы расчистили дорогу! Вот так - без пафоса и понтов. Фоткаться отказались оба. Но я не смогла промолчать. Респект и уважуха! Не перевелись ещё в стране настоящие мужчины! И это круто!" - написала на своей странице в Facebook ведущая Елена-Кристина Лебедь, которая стала свидетельницей происходящего.

Пользователи также не скупились на похвалу: "Респект!", "А он такой, кстати, во всем", "Круто! Молодцы".

Отреагировал и сам политик. "Так а я что? Только высокоинтеллектуальная миссия: поднять и перенести (не самому, а вдвоем)", - иронично и скромно ответил Розенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на капитальный ремонт всех дорог необходимо выделить 2 триллиона гривен. Также украинские дороги вошли в рейтинг самых худших в мире по качеству покрытия.

Персона
Павел Розенко
Место
УкраинаКиев
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
молодец 111
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Anti-banderos
Anti-banderos
Но тут она "не смогла промолчать". Однако, смогла промолчать про другие подобные случаи с простыми людьми, коих, я думаю не мало, но от нее таковых никто не слышал. Парень там какой-то прохожий помогал - да хуй с ним, кто его знает, даже имя его не узнала, ему положено тяжести таскать, а тут такое диво-дивное, чудо чудное - чиновник что-то тяжелей стакана поднял.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Елена-Кристина Гусь-Лебедь ёптмть, не делают так добро! "Правая рука не ведает что делает левая". Везде у вас показуха, и в делах, и в фамилиях, ой, звыняйте, в прозвищах! Нация ЭМО!
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