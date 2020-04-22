"Не пейте воду из-под крана!" Инфекционист предупредил об опасности заражения COVID-19

В условиях пандемии коронавируса COVID -19 следует полностью отказаться от использования водопроводной воды для питья.

Обеззараживать воду можно путем кипячения или применения моющих средств. Об этом в эфире ObozTV рассказал экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ, врач-инфекционист Владимир Курпита.

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"На данный момент самый действенный способ обеззараживания вируса – нагревание или кипячение воды. Я надеюсь, что наши граждане не употребляют водопроводную воду для питья", – сказал он.

"Если мы говорим про руки, то использование мыла помогает смывать вирус. Поэтому эта рекомендация остается актуальной даже в том случае, если вы пользуетесь водопроводной водой", – добавил врач.

Курпита заверил, что, даже в случае присутствия коронавируса в водопроводной воде, использование моющих средств позволит избавиться от него на поверхностях или в воде.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в эфире ObozTV реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль рассказал, что, если заболевание коронавирусом COVID-19 протекает бессимптомно или с минимальной симптоматикой, единственным эффективным средством для наиболее быстрого выздоровления является обильное питье.