Запустили в производство защитные костюмы, бахилы, нарукавники и маски.

Начали с черниговской фабрики "ТК-Стиль". Они уже получили ткань, отшили первые образцы в разных вариациях и запускают массовый отшив. На днях подключим еще две швейные фабрики - "ТК-Лубны" и "ТК-Коростень". Главное - решить все те проблемы, которые возникают в текущем режиме из-за объявленных чрезвычайных мер.

Но как бы ситуация не развивалась - надо работать и наращивать производство защитных костюмов! Кроме того (так как с марлей скоро могут начаться перебои с доставкой из Узбекистана), сразу на нескольких производствах запускаем многоразовые защитные маски из ситца (100% хлопок). Ситец собственного производства нашей черниговской текстильной фабрики. Мы ее как раз открыли в прошлом году и сейчас полным ходом будем наращивать мощности! Ведь без сырья швейные фабрики остановятся, так как почти все ориентированы на Китай и работают уже на остатках тканей. Может хоть так до кого-то дойдёт, что экономика ни одной страны не может быть жизнеспособной без своего производства!

Защитные костюмы у нас будут одноразовые и многоразовые.

Одноразовые защитные костюмы с капюшоном:

- материал: спанбонд;

- плотность: 90-110 г/м.кв.;

- цена: 294 грн. (в т.ч. НДС).

Дополнительно к костюму можем укомплектовать:

- одноразовыми бахилами на завязках (спанбонд, плотность 90-110 г/м.кв.), цена - 78 грн.;

- одноразовыми нарукавниками (спанбонд, плотн. 90-110 г/м.кв.), цена 51 грн.;

- экран-маской;

- фартуком;

- защитной бытовой маской на резинке (двухслойная, 100% х/б, материал - ситец набивной, плотн. 100-105 г/м.кв., 15х18 см.) , цена 9,96 грн.

Многоразовый защитный комбинезон из водостойкой ткани:

- размеры 48-50, 52-54, 56-58

- материал: ткань плащевая болонья, цена - 420 грн.(с НДС);

- материал: ткань плащевая "болонья-вива" или "оксфорд", цена - 492 грн.(с НДС);

- материал: ткань медицинская, 100%х/б, плотн. 160 г/м.кв. - 594 грн.( с НДС).

Маска бытовая 2-х слойная, многоразовая:

- материал: ситец набивной

- размер: 18х15 см.

- на резинке

- 100% хлопок

- рекомендуется к носке не более 2,5-3 часов, затем стирается и утюжится;

- перед первым использованием так же рекомендуется постирать и проутюжить;

- Цена - 9.96 грн с НДС.

Пока увы не можем организовать розничную продажу и интернет-рассылку. Потому минимальная отгрузка защитных костюмов - от 50 шт., масок - от 1000 шт. Обращаться:

- Менеджер по продажам "Текстиль-Контакт" Драган Олег, тел. ‭+38 099 640 49 98; +38 044 239 20 00.

Не паникуем, самоорганизовываемся! Пора понять, что невзирая на политические взгляды и предпочтения, бизнесу нужно наладить коммуникацию с растерявшейся от вызовов властью и не дать хаосу и панике захлестнуть нас и угробить страну! Всем не болеть...!

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