"Не один нож уже стерла": история филейщицы, которая 20 лет работает на "Комплексе Агромарс"
Одно из проведенных в последнее время социсследований свидетельствует: почти половина украинцев меняет место работы каждые 2-4 года. А вот количество тех, кто держится за одно рабочее место, значительно скромнее: раз в 10 лет меняют работу всего 8% граждан. Тех же, кто всю жизнь работает в одной компании - всего 5%.
К счастливцам, которые нашли место, где их устраивает и работа, и зарплата, относит себя Татьяна Гречишина из Хмельницкой области. Она уже 20 лет работает в компании "Комплекс Агромарс", производящей курятину под ТМ "Гавриловские цыплята", и даже не думает о том, чтобы искать себе другую работу, хотя и занимается непростым делом. Она работает в убойном цехе – в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области.
Татьяна вспоминает: работой, с которой связала свою жизнь, обязана случаю и родственникам мужа.
"Еще в 2001-м мы с мужем приехали сюда, в Гавриловку Киевской области, из Хмельнитчины. Сорвались почти спонтанно, когда мужнина сестра, которая здесь работала, как-то сказала:" Почему бы вам не попробовать? Приезжайте, поработаете немного, может, на квартиру заработаете". Мы посидели, посоветовались – и приехали. Думали, немного подзаработаем и вернемся домой. А получилось, что остались. Здесь и сын родился, и внучка", - рассказывает Татьяна.
Муж Татьяны устроился на "Агромарс" водителем. Сама же она пошла работницей в убойный цех.
"Меня тогдашний начальник пробовал отговорить, мол, работа тяжелая, грязная. А когда узнал, что я дома дояркой на ферме работала, так махнул рукой. Говорит, если работы не боишься, то все у тебя получится", - с улыбкой вспоминает Татьяна.
Она вспоминает: предприятие разрасталось и совершенствовалось на ее глазах. Ведь женщина застала еще времена, когда все процессы на забое птицы выполнялись вручную. Понемногу работа все больше автоматизировалась. Строились новые просторные цеха, а коллектив из нескольких десятков вырос до нескольких сотен.
"За 20 лет предприятие очень изменилось. Когда я пришла, крупных цехов здесь еще не было. Был один маленький. И людей работало человек 40 – столько, сколько сегодня трудится в одной бригаде по нарезке мяса. Когда видишь нынешние современные цеха, максимально автоматизированные процессы, то сложно представить, что когда-то все делалось вручную. Вручную резали курицу. Вручную вынимали потроха... Все-все делали руками. Сначала сложно было очень, но со временем втянулась", - говорит Татьяна.
Как и на любой другой работе, в убойном цехе есть возможность карьерного роста. Татьяна прошла все его ступени. Сначала попотела в "горячем цеху". Так работники между собой называют участок потрошения, где постоянно сыро и жарко: здесь с забитой птицы снимают перья и вынимают внутренности.
Следующая ступень - работа в "холодном цеху", то есть на участке сортировки. Так как здесь работают с уже охлажденными тушками птицы, температура в цехе снижена.
"Где сложнее? Знаете, работа везде сложная. Но ты ко всему привыкаешь, втягиваешься. К тому же имеешь стимул: чем лучше поработаешь в течение месяца - тем большую зарплату получишь. Вот и стараешься", - говорит Татьяна.
Но дольше всего она задержалась на нарезке, когда пришла на нынешнюю должность работника по отделению филе.
"Очень много лет на одном процессе работаю. Не один нож уже стерла", - говорит Татьяна. А на вопрос, не надоедает ли монотонная работа, искренне удивляется: как, мол, может надоесть любимое дело?
"Люблю. Честно. Когда, бывает, приходится кого-то подменить на каком-то другом процессе, то хочется быстрее к своей работе вернуться. Филе резать", - рассказывает Татьяна.
Рабочая смена у нее длится 9 часов. Каждые 2 часа на линии чередуются с 15-минутным отдыхом. Женщина уверяет: за годы работы научилась набираться сил в течение коротких пауз.
Всего на линии, по которой непрерывно движутся выпотрошенные тушки кур, насаженные на специальные конусы, одновременно стоят 12 человек, которые делятся на две группы по 6 человек. Двое в каждой из групп снимают кожу с тушек. Еще по 4 работника, среди которых и Татьяна, срезают филе.
За смену каждый из филейщиков должен нарезать 2 т 400 кг мяса. Вместе за 8 рабочих часов перерезают около 30 тыс. килограмм курятины, или около 15 тыс. кур. На то, чтобы качественно отрезать филе, опытный филейник тратит 2-3 секунды. Чтобы научиться работать так быстро, приходится месяцами тренироваться. И иметь к этому делу особый талант.
"Работать на линии нарезки еще и не каждый научится. Сначала надо попрактиковаться – подойти к кому-то из нас в перерыв и попросить показать, дать попробовать, потому что когда конвейер движется, учить кого-то времени нет. Все быстро надо делать, а формирование навыка правильно нарезать требует времени... За столько лет я уже сразу вижу, стоит на человека время тратить или это не его работа. Это видно по тому, насколько он интересуется, сколько вопросов ставит, даже как нож в руках держит", - говорит Татьяна.
За годы работы в "Агромарсе" Татьяна с мужем квартиру таки купили - в Гавриловке. Работая на предприятии, выучили сына, который тоже пришел на "Агромарс" работать технологом мясоперерабатывающего производства. Здесь же технологом работала и Танина невестка - с "Агромарса" она пошла в декрет и родила дочь...
Сейчас муж Татьяны уже год как не работает – вынужден был уволиться по состоянию здоровья. Сама же женщина планирует оставаться в "Агромарсе" еще долго. Менять вид деятельности даже не думает.
Татьяна признается: является преданной поклонницей "Агромарса" не только в рабочее время, но и вне его. Покупает исключительно продукцию ТМ "Гавриловские цыплята".
"Можете мне не верить, но я даже не пробовала никогда другой курятины! Ем только нашу продукцию. И на малую родину свою всегда везем. Бывает, иногда готовим домашнюю курочку, которую мама на бульончик передает. Но" Гавриловские цыплята" люблю за то, что они быстро готовятся, а мясо очень нежное и вкусное. Есть у нас и свое семейное коронное блюдо: маринованные крылышки. На самом деле, особого рецепта нет: соль и перец на глаз - и на несколько часов в холодильник. Ранее майонез добавляли в маринад, а сейчас обходимся минеральной газированной водичкой. Такие крылышки – и на гриле, и под бокал хорошего вина... Вкуснятина!", - делится с нами Татьяна.
И делает она это так "вкусно", что мысленно невольно планируешь, когда, где и с кем продегустируешь рецепт этой очаровательной женщины.