'Не один нож уже стерла': история филейщицы, которая 20 лет работает на 'Комплексе Агромарс'

Одно из проведенных в последнее время социсследований свидетельствует: почти половина украинцев меняет место работы каждые 2-4 года. А вот количество тех, кто держится за одно рабочее место, значительно скромнее: раз в 10 лет меняют работу всего 8% граждан. Тех же, кто всю жизнь работает в одной компании - всего 5%.

К счастливцам, которые нашли место, где их устраивает и работа, и зарплата, относит себя Татьяна Гречишина из Хмельницкой области. Она уже 20 лет работает в компании "Комплекс Агромарс", производящей курятину под ТМ "Гавриловские цыплята", и даже не думает о том, чтобы искать себе другую работу, хотя и занимается непростым делом. Она работает в убойном цехе – в селе Гавриловка Вышгородского района Киевской области.

Татьяна Гречишина Фото из личного архива

Татьяна вспоминает: работой, с которой связала свою жизнь, обязана случаю и родственникам мужа.

"Еще в 2001-м мы с мужем приехали сюда, в Гавриловку Киевской области, из Хмельниччины. Сорвались почти спонтанно, когда мужнина сестра, которая здесь работала, как-то сказала:" Почему бы вам не попробовать? Приезжайте, поработаете немного, может, на квартиру заработаете". Мы посидели, посоветовались – и приехали. Думали, немного подзаработаем и вернемся домой. А получилось, что остались. Здесь и сын родился, и внучка", - рассказывает Татьяна.

Татьяна с мужем и сыном Фото из личного архива

Муж Татьяны устроился на "Агромарс" водителем. Сама же она пошла работницей в убойный цех.

"Меня тогдашний начальник пробовал отговорить, мол, работа тяжелая, грязная. А когда узнал, что я дома дояркой на ферме работала, так махнул рукой. Говорит, если работы не боишься, то все у тебя получится", - с улыбкой вспоминает Татьяна.

Она вспоминает: предприятие разрасталось и совершенствовалось на ее глазах. Ведь женщина застала еще времена, когда все процессы на забое птицы выполнялись вручную. Понемногу работа все больше автоматизировалась. Строились новые просторные цеха, а коллектив из нескольких десятков вырос до нескольких сотен.

"За 20 лет предприятие очень изменилось. Когда я пришла, крупных цехов здесь еще не было. Был один маленький. И людей работало человек 40 – столько, сколько сегодня трудится в одной бригаде по нарезке мяса. Когда видишь нынешние современные цеха, максимально автоматизированные процессы, то сложно представить, что когда-то все делалось вручную. Вручную резали курицу. Вручную вынимали потроха... Все-все делали руками. Сначала сложно было очень, но со временем втянулась", - говорит Татьяна.

Татьяна работает на "Агромарсе" 20 лет Фото из личного архива

Как и на любой другой работе, в убойном цехе есть возможность карьерного роста. Татьяна прошла все его ступени. Сначала попотела в "горячем цеху". Так работники между собой называют участок потрошения, где постоянно сыро и жарко: здесь с забитой птицы снимают перья и вынимают внутренности.

Следующая ступень - работа в "холодном цеху", то есть на участке сортировки. Так как здесь работают с уже охлажденными тушками птицы, температура в цехе снижена.

"Где сложнее? Знаете, работа везде сложная. Но ты ко всему привыкаешь, втягиваешься. К тому же имеешь стимул: чем лучше поработаешь в течение месяца - тем большую зарплату получишь. Вот и стараешься", - говорит Татьяна.

Но дольше всего она задержалась на нарезке, когда пришла на нынешнюю должность работника по отделению филе.

Татьяна Гречишина на рабочем месте Фото из личного архива

"Очень много лет на одном процессе работаю. Не один нож уже стерла", - говорит Татьяна. А на вопрос, не надоедает ли монотонная работа, искренне удивляется: как, мол, может надоесть любимое дело?

"Люблю. Честно. Когда, бывает, приходится кого-то подменить на каком-то другом процессе, то хочется быстрее к своей работе вернуться. Филе резать", - рассказывает Татьяна.

Рабочая смена у нее длится 9 часов. Каждые 2 часа на линии чередуются с 15-минутным отдыхом. Женщина уверяет: за годы работы научилась набираться сил в течение коротких пауз.

Всего на линии, по которой непрерывно движутся выпотрошенные тушки кур, насаженные на специальные конусы, одновременно стоят 12 человек, которые делятся на две группы по 6 человек. Двое в каждой из групп снимают кожу с тушек. Еще по 4 работника, среди которых и Татьяна, срезают филе.

За смену каждый из филейщиков должен нарезать 2 т 400 кг мяса. Вместе за 8 рабочих часов перерезают около 30 тыс. килограмм курятины, или около 15 тыс. кур. На то, чтобы качественно отрезать филе, опытный филейник тратит 2-3 секунды. Чтобы научиться работать так быстро, приходится месяцами тренироваться. И иметь к этому делу особый талант.

За смену Татьяна нарезает 2 т 400 кг куриного филе Фото из личного архива

"Работать на линии нарезки еще и не каждый научится. Сначала надо попрактиковаться – подойти к кому-то из нас в перерыв и попросить показать, дать попробовать, потому что когда конвейер движется, учить кого-то времени нет. Все быстро надо делать, а формирование навыка правильно нарезать требует времени... За столько лет я уже сразу вижу, стоит на человека время тратить или это не его работа. Это видно по тому, насколько он интересуется, сколько вопросов ставит, даже как нож в руках держит", - говорит Татьяна.

За годы работы в "Агромарсе" Татьяна с мужем квартиру таки купили - в Гавриловке. Работая на предприятии, выучили сына, который тоже пришел на "Агромарс" работать технологом мясоперерабатывающего производства. Здесь же технологом работала и Танина невестка - с "Агромарса" она пошла в декрет и родила дочь...

Супруги Гречишины с любимой внучкой Фото из личного архива

Сейчас муж Татьяны уже год как не работает – вынужден был уволиться по состоянию здоровья. Сама же женщина планирует оставаться в "Агромарсе" еще долго. Менять вид деятельности даже не думает.

Татьяна признается: является преданной поклонницей "Агромарса" не только в рабочее время, но и вне его. Покупает исключительно продукцию ТМ "Гавриловские цыплята".

"Можете мне не верить, но я даже не пробовала никогда другой курятины! Ем только нашу продукцию. И на малую родину свою всегда везем. Бывает, иногда готовим домашнюю курочку, которую мама на бульончик передает. Но" Гавриловские цыплята" люблю за то, что они быстро готовятся, а мясо очень нежное и вкусное. Есть у нас и свое семейное коронное блюдо: маринованные крылышки. На самом деле, особого рецепта нет: соль и перец на глаз - и на несколько часов в холодильник. Ранее майонез добавляли в маринад, а сейчас обходимся минеральной газированной водичкой. Такие крылышки – и на гриле, и под бокал хорошего вина... Вкуснятина!", - делится с нами Татьяна.

И делает она это так "вкусно", что мысленно невольно планируешь, когда, где и с кем продегустируешь рецепт этой очаровательной женщины.