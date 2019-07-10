Не о чем говорить: показательная история о россиянине и украинцах на курорте взволновала сеть

Советник министра образования и науки Украины Иванна Коберник поделилась в сети неприятным опытом общения с гидом-россиянином на курорте в Греции.

Пост она написала в контексте обсуждения телемоста с Россией, который хотела провести украинская телекомпания News One.

"Итак, заходим мы в микроавтобус, сдержанно здороваемся, нам так же сдержанно отвечают, молчаливо садимся, каждый рассматривает в окно свои пейзажи. В порту гид собирает паспорта для покупки билетов и вся небольшая группа (8 человек) видит синенькую стопочку биометрических документов и единогласно выдает с облегчением "на слава Богу! Все свои!" – рассказала Коберник.

После этого люди раззнакомились и разговорились.

"В порту нас снова встречает молодой гид, приветливо расспрашивает наши впечатления, что и как, проводит в микроавтобус, где продолжает ненавязчивую легкую беседу. Рассказывает, что сам он из Самары, в Турции на практике, потому что учится по специальности туризм. Предлагает нам поменяться ролями и рассказать о прелестях Украины, которые мы посоветовали посетить. Все спокойно, никто не переходит границ светской беседы", – рассказала Коберник.

По ее словам, далее гид предложил поиграть в разновидность игры в слова "Есть контакт".

"Украинцы загадывают слова "горы", "море", "пляж", "солнце" и другие. Приветливый гид в какой-то момент на слог Ра загадывает слово: "Вот когда что-то идет не так, вы пишете... Или когда что-то случается, вы пишете...." Украинцы впервые за игру не могут угадать слово, никто. "Рапорт!" – добродушно удивляется приветливый гид", – описывает ситуацию Коберник.

Россия и Украина ICTV

Затем гид загадал слово, состоящее из двух.

"Первое слово отгадали довольно быстро - "Тульский". Самовар? Нет! Пряник? Нет! Какие первые буквы? Т...О...К... А.... У украинцев никаких догадок. Что же это может быть такое тульское – не самовар и не пряник? – Ну как же? Тульский-Токарев! – А что это? – опять единогласно спрашивают украинцы. – Ну вы даете! Пистолет ТТ!" – передала разговор Коберник.

"Как-то после этого игра сошла на нет. Закончились слова. Не было больше не о чем говорить. И не надо пока. Еще не время. Украинцы приветливо попрощались и разошлись в свои немецко-британские гостиницы, где русских совсем мало и ведут они себя тихо", – подытожила она.

В сети бурно отреагировали на поста Коберник.

"Два разных мира", "спалился начисто", "показательная ситуация".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка и ведущая Янина Соколова рассказала о претензиях россиян к украинцами в Хорватии.

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