В середине апреля многие врачи по всей Украине обнародовали сумму аванса, полученного в ходе тяжелой борьбы с заболеваемостью коронавирусом. Цифры поражают. Несмотря на заверения властей в том, что медработники получат достойную оплату с 300% надбавками, им заплатили даже меньше, чем за предыдущие месяцы.

На жалобы отреагировали в украинском правительстве, и в некоторые больницы таки поступили средства на погашение долгов по зарплатам и выплату премий. Но есть те, кто не получил даже заработанное за месяц, не говоря уже о доплатах.

Такая ситуация сложилась в одной из больниц Винницкой области – там напрямую заявляют, что денег нет, а в некоторых случаях даже угрожают увольнением. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Денег нет

На условиях анонимности мы пообщались с санитаркой одной из больниц Винницкой области, где есть специальное отделение для приема больных COVID-19. В частности, там врачи жаловались на низкую зарплату, что нам подтвердила собеседница.

"Да, санитаркам выплатили от 1400 до 1800 грн аванса, медсестрам дали по 2000 грн, а врачи получили до 2500 грн. Это несколько меньше, чем в прошлом месяце", – сказала она.

По ее словам, больница еще в марте начала принимать пациентов с подозрением на коронавирус, для чего переоборудовали одно из отделений. Так что его работники подпадают под категорию медиков, имеющих право на получение 300% премий, обещанных правительством.

Врачи жалуются на низкую зарплату и отсутствие премий

Но никаких выплат за март пока никто не дождался. Более того, врачам сразу сказали: нет больных – нет доплат. Как пояснила наша собеседница, в прошлом месяце среди пациентов с подозрением на COVID-19 действительно не было подтвержденных случаев, кроме одного.

"31 марта у нас появился больной с подтвержденным диагнозом, к нам в реанимацию он поступил в 22:30. В бухгалтерии так и заявили, что за эти полтора часа нам и выпишут премию. И только тем, кто непосредственно контактировал с больным", – рассказала санитарка.

За месяц работы, с повышенным риском для жизни и здоровья, принимая вероятных зараженных коронавирусом, врачи не имеют права на премии. Только за одного больного они могут надеяться на доплату, но по очень интересному расчету.

Премии получат только те врачи, которые контактировали с подтвержденными больными коронавирусом

"Все думали, что пусть это будет и 200%, но к ставке. Но нет, они станут высчитывать по часам, то есть оклад врача поделят на отработанные часы, вычтут оплату за час, а это где-то 70-74 грн, и умножат на два. Так что за те полтора часа врач получит не 105 грн, а 210 грн. Это же копейки", – подчеркивает сотрудница больницы, добавляя, что санитаркам вообще не обещают никаких доплат.

Уже с этого месяца в больнице лежат 5 больных с подтвержденным диагнозом. Результаты еще одного ожидаются, но опять же, ни о каких премиях речь не идет. Главный врач говорит, что денег в больнице нет, единственная надежда на Национальную службу здоровья Украины, которая должна перечислить средства до конца месяца, пока же ситуация нерешенная.

"Можете писать заявление на увольнение"

Как и во многих других медучреждениях, в Винницкой области врачи столкнулись с проблемой отсутствия каких-либо средств защиты. Не понимая, как можно работать с больными смертельно опасным вирусом, с этим вопросом они обратились к главному врачу, на что получили ответ: "Если вас что-то не устраивает, можете писать заявление на увольнение". И это в то время, когда стране так необходимы квалифицированные специалисты в борьбе с заболеваемостью коронавирусом.

"К счастью, нам помогли волонтеры, закупили нам необходимы средства защиты, канцелярию, вплоть до туалетной бумаги и одеял, они нам все привезли. Больница нас не поддержала. Если бы не волонтеры, у нас была бы ситуация, как в Калиновке, где заболело много именно медработников", – сетует санитарка.

Сейчас больница старается обеспечивать работников необходимыми средствами защиты, но без помощи волонтеров этого хватило бы на неделю, уверяет собеседница.

Средствами защиты врачей обеспечивали волонтеры

Борьба продолжается

Пока работники больницы ждут конца месяца и надеются на средства со стороны НСЗУ, как обещал главный врач. Но если ситуация не изменится, намерены обратиться к местным властям, а возможно, и к правительству.

"Мы написали письмо в местную власть, но пока не отправляли, ждем конца апреля, может, все же выплатят", – говорит она.

В то же время собеседница утверждает, что местный совет получил за март большую материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов, с которой его члены выписали себе многотысячные премии. Но средства получили только те, кто на "верхах", к простым сотрудникам больниц они еще не дошли.

К сожалению, в нашей стране опасность представляет не только сам COVID19, но и моральное, и материальное положение медработников, а также их безопасность в плане заражения. Как видим, все три фактора внушают большое беспокойство.