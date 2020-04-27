На Винниччине назрел скандал из-за мизерных выплат медикам, работающим с COVID-позитивными
В середине апреля многие врачи по всей Украине обнародовали сумму аванса, полученного в ходе тяжелой борьбы с заболеваемостью коронавирусом. Цифры поражают. Несмотря на заверения властей в том, что медработники получат достойную оплату с 300% надбавками, им заплатили даже меньше, чем за предыдущие месяцы.
На жалобы отреагировали в украинском правительстве, и в некоторые больницы таки поступили средства на погашение долгов по зарплатам и выплату премий. Но есть те, кто не получил даже заработанное за месяц, не говоря уже о доплатах.
Такая ситуация сложилась в одной из больниц Винницкой области – там напрямую заявляют, что денег нет, а в некоторых случаях даже угрожают увольнением. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Денег нет
На условиях анонимности мы пообщались с санитаркой одной из больниц Винницкой области, где есть специальное отделение для приема больных COVID-19. В частности, там врачи жаловались на низкую зарплату, что нам подтвердила собеседница.
"Да, санитаркам выплатили от 1400 до 1800 грн аванса, медсестрам дали по 2000 грн, а врачи получили до 2500 грн. Это несколько меньше, чем в прошлом месяце", – сказала она.
По ее словам, больница еще в марте начала принимать пациентов с подозрением на коронавирус, для чего переоборудовали одно из отделений. Так что его работники подпадают под категорию медиков, имеющих право на получение 300% премий, обещанных правительством.
Но никаких выплат за март пока никто не дождался. Более того, врачам сразу сказали: нет больных – нет доплат. Как пояснила наша собеседница, в прошлом месяце среди пациентов с подозрением на COVID-19 действительно не было подтвержденных случаев, кроме одного.
"31 марта у нас появился больной с подтвержденным диагнозом, к нам в реанимацию он поступил в 22:30. В бухгалтерии так и заявили, что за эти полтора часа нам и выпишут премию. И только тем, кто непосредственно контактировал с больным", – рассказала санитарка.
За месяц работы, с повышенным риском для жизни и здоровья, принимая вероятных зараженных коронавирусом, врачи не имеют права на премии. Только за одного больного они могут надеяться на доплату, но по очень интересному расчету.
"Все думали, что пусть это будет и 200%, но к ставке. Но нет, они станут высчитывать по часам, то есть оклад врача поделят на отработанные часы, вычтут оплату за час, а это где-то 70-74 грн, и умножат на два. Так что за те полтора часа врач получит не 105 грн, а 210 грн. Это же копейки", – подчеркивает сотрудница больницы, добавляя, что санитаркам вообще не обещают никаких доплат.
Уже с этого месяца в больнице лежат 5 больных с подтвержденным диагнозом. Результаты еще одного ожидаются, но опять же, ни о каких премиях речь не идет. Главный врач говорит, что денег в больнице нет, единственная надежда на Национальную службу здоровья Украины, которая должна перечислить средства до конца месяца, пока же ситуация нерешенная.
"Можете писать заявление на увольнение"
Как и во многих других медучреждениях, в Винницкой области врачи столкнулись с проблемой отсутствия каких-либо средств защиты. Не понимая, как можно работать с больными смертельно опасным вирусом, с этим вопросом они обратились к главному врачу, на что получили ответ: "Если вас что-то не устраивает, можете писать заявление на увольнение". И это в то время, когда стране так необходимы квалифицированные специалисты в борьбе с заболеваемостью коронавирусом.
"К счастью, нам помогли волонтеры, закупили нам необходимы средства защиты, канцелярию, вплоть до туалетной бумаги и одеял, они нам все привезли. Больница нас не поддержала. Если бы не волонтеры, у нас была бы ситуация, как в Калиновке, где заболело много именно медработников", – сетует санитарка.
Сейчас больница старается обеспечивать работников необходимыми средствами защиты, но без помощи волонтеров этого хватило бы на неделю, уверяет собеседница.
Борьба продолжается
Пока работники больницы ждут конца месяца и надеются на средства со стороны НСЗУ, как обещал главный врач. Но если ситуация не изменится, намерены обратиться к местным властям, а возможно, и к правительству.
"Мы написали письмо в местную власть, но пока не отправляли, ждем конца апреля, может, все же выплатят", – говорит она.
В то же время собеседница утверждает, что местный совет получил за март большую материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых вопросов, с которой его члены выписали себе многотысячные премии. Но средства получили только те, кто на "верхах", к простым сотрудникам больниц они еще не дошли.
К сожалению, в нашей стране опасность представляет не только сам COVID19, но и моральное, и материальное положение медработников, а также их безопасность в плане заражения. Как видим, все три фактора внушают большое беспокойство.