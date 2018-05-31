"Не нравится": дончане пожаловались на "русский мир"

В "ДНР" цены на порядок выше, чем на подконтрольной территории Украины, а вот качество товаров напротив - намного хуже.

Об этом OBOZREVATEL рассказали местные жители. "Врач выписывает рецепт и сразу говорит – вот это в наших аптеках стоит 250 руб (125 грн), если есть возможность, купите за линией разграничения, там оно 50 грн", - сообщила дончанка Ольга.

"Мы на закупки ездим в Курахово, оно на подконтрольной территории. Там украинские продукты и лекарства, все дешевле. Да и не нравится нам по качеству ни российские конфеты, ни молочка. Мы привыкли к украинским", – говорит жительница Донецка Кристина.

Таксист Владимир, который часто перевозит местных жителей через пункты пропуска, хорошо разбирается в ценах. "Разница, конечно, есть. Поэтому я часто закупаюсь уже где-то на подконтрольной территории. Вот говядина у нас 350 руб (175 грн), на подконтрольной территории я могу купить по 120 грн. Свинина у нас 280 руб (140 грн), недавно у вас брал по 100-110 грн. Филе курицы у нас 185 руб (92,5 грн). В Курахово купил по 80 грн", - отмечает Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ окружают с трех сторон террористов на Донбассе.