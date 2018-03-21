"Не насытившаяся кровью тварь": Савченко жестко ответили на "ба-бах" в Раде

В сети появился ряд роликов в ответ на провокационное видео внефракционного нардепа Надежды Савченко, на котором она на фоне сессионного зала Верховной Рады "припугнула" депутатов.

Так, на одном из этих видео Савченко закидают, что она работает на Россию, а главу Кремля Владимира Путина и главаря "ДНР" Александра Захарченко, с которым нардеп неоднократно встречалась, назвали ее "хозяевами".

Также в одном из роликов снялся ветеран АТО, который назвал нардепа "не насытившейся кровью тварью", которая сознательно распространяет ложь.

Все три ролика в одном видео (осторожно, ненормативная лексика):

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко пришла в Верховную Раду с оружием.