Не нашли доказательств: суд удовлетворил иск Бродского о защите чести и достоинства

Апелляционный суд города Киева принял решение в пользу председателя редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского в защите его чести, достоинства и деловой репутации.

В частности, в судебном споре речь шла о том, что в ноябре 2018 в ряде СМИ появилась статья, в которой Бродского обвиняют якобы в помощи "захватить активы сети "БРСМ-Нафта", сказано в реестре судебных решений. Однако, суд не нашел доказательств достоверности такой информации.

Речь идет о статье на сайтах argumentum.info и From-ua под названием "Россиянин Болотин и Бродский помогали Ставицкому отобрать "БРСМ-Нефть" у бывшего партнера", которую далее перепечатали и другие СМИ. Так, в материале говорится о том, что якобы Бродский и Болотин "реализовали план рейдерского захвата фирмы", что является неправдой.

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"Они открыли эту фирму "Имбрем Аурум Лтд", и якобы я со своей женой зашли в эту фирму и внесли свое имущество. А потом не пришли на собрание учредителей, его провели без нас и потом куда-то выкинули. Для этого они подделали доверенность итальянского нотариуса на некую гражданку Грузии Саломе Чапанадзе, которая получила право распоряжаться нашим имуществом", – было сказал в статье.

Сам Бродский заявлял, что такая информация является недостоверной, негативной и нарушает его права. Он указал, что является публичным лицом, ведет активную общественную и публичную деятельность, но данная информация нарушает его личные неимущественные права на уважение его чести, достоинства, неприкосновенности его деловой репутации.

По его словам, никаких неправомерных действий ним не совершалось, а данная информация носит также дискредитационный характер.

Суду не удалось установить лиц, которые распространили такую информацию, несмотря на запросы в соответствующие учреждения.

"С учетом последовательности изложения и отсутствия маркеров субъективного мнения, такая информация является сообщением о фактах, достоверность которых может быть проверена. Доказательств достоверности этих фактов в распоряжении суда нет", – сказано в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Бродский обратился с мощным заявлением к власти. Он предложил четыре шага, которые нужно реализовать для реальных изменений в стране.

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