Не надо искать витамин С и лимоны: врач опроверг миф о коронавирусе

Роль витамина С в профилактике и лечении коронавируса преувеличена.

Об этом в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV рассказал бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский. Отвечая на вопрос, почему из аптек исчез витамин С и стоит ли его заменять орехами или лимонами, он подчеркнул: "Этого делать не надо".

"Роль витамина С в спасении пациентов и особенно в профилактике является преувеличенной. Это один из популярных медицинских мифов о коронавирусе", – заверил врач.

"Я бы не обвинял маркетологов. Здесь и медицинское сообщество, не только украинское, допустило ошибку. Это распространяется на уровне слухов, паники, страха", – добавил он.

По словам Линчевского, укреплению иммунитета способствует не только витамин С, но и "другие препараты и субстанции".

Как писал OBOZREVATEL, ранее был озвучен перечень продуктов, богатых витаминами и способствующих укреплению иммунитета. Это, в частности, грейпфрут, киви, банан, виноград, капуста, орехи.