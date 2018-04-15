Не на общественном транспорте: топ-3 способа добраться до работы дешево

Добраться до работы не на общественном транспорте можно тремя способами.

О них на примере молодежи Львова рассказывают "Факты", отмечая, что с приходом тепла на остановках общественного транспорта количество молодых людей существенно уменьшилось.

Итак, первый способ добраться на работу самый распространенный - пешком.

Второй - велосипед. Это полезно для здоровья, обеспечивает хорошее настроение и свежий воздух.

Третий - электросамокат. Заряда его батареи хватает на 30 км. Он заряжается как ноутбук, скорость движения можно проверять на телефоне, и, к тому же, он простой в использовании.

Как писал "Обозреватель", украинцы активно пересаживаются на электромобили.