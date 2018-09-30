В нынешнем году исполняется 80 лет печально известному Мюнхенскому соглашению, подписанному 30 сентября 1938-го.

Для всего мира Мюнхен стал позорной страницей истории и символом предательства. А для воюющей Украины это еще и символ западного оппортунизма, угрожающего нашим интересам.

У нас любят рассуждать об "уроках Мюнхена"; нас регулярно пугают "новым Мюнхеном"; а западных политиков, готовых договариваться с Кремлем, сравнивают с Чемберленом и Даладье.

При этом любители исторических параллелей упускают из виду одну важную вещь. Мюнхенский сговор стал эталоном предательства главным образом потому, что не удовлетворил предавших.

Но если бы Гитлера действительно удалось умиротворить, то жертвование чехословацкими интересами интерпретировалось бы совсем по-другому.

По сути, Мюнхен-38 – это символ неудачного предательства. Успешное и результативное предательство выглядит иначе.

Оно рассматривается как сдача чьих-то интересов лишь пострадавшими современниками. А затем его плоды начинают восприниматься как нечто естественное и продиктованное самой историей.

И это именно тот урок, который стоит усвоить нынешней Украине.

Например, сегодня нам кажется само собой разумеющимся, что Республика Корея вынуждена соседствовать с КНДР, и что непредсказуемый Пхеньян периодически грозит Сеулу ядерной бомбой.

А между тем в начале 1953 года воюющая Южная Корея верила в скорую победу над коммунистами.

В новогоднем обращении к нации президент Ли Сын Ман заявил, что откладывать освобождение Северной Кореи более нельзя.

В Сеуле проходили многотысячные демонстрации за войну до победного конца. Национальное собрание дружно голосовало против позорных планов перемирия.

А южнокорейская армия стала проводить отдельные операции независимо от союзников-американцев, воевавших под флагом ООН.

Однако новый президент США Дуайт Эйзенхауэр обещал прекратить непопулярную Корейскую войну в ходе предвыборной кампании и не собирался разочаровывать своих избирателей ради интересов Сеула.

В Вашингтоне взяли курс на перемирие, и упиравшихся южнокорейцев попросту переломали через колено.

Неуступчивый Ли Сын Ман получил послание от американского коллеги: "Если вы не готовы немедленно и недвусмысленно согласиться с мнением авторитетных специалистов командования ООН и привести боевые действия к их завершению, то придется действовать по-другому".

Новости Одна з наймерзенніших капітуляцій в історії

Американцы поставили ультиматум: либо Республика Корея откажется от надежд на победу и смирится с прекращением войны, либо лишится всякой поддержки, останется в одиночестве и рухнет под натиском превосходящих коммунистических сил.

Сеулу пришлось подчиниться, хотя соглашение о перемирии, заключенное в июле 1953 года, южнокорейский представитель демонстративно не подписал.

По меркам украинской патриотической общественности, действия Эйзенхауэра были типичной "зрадой". Но жертвование корейскими интересами в 1953-м оказалось вполне успешным – в отличие от сдачи чехословацких интересов в 1938-м.

И сейчас статус-кво, сложившийся по итогам Корейском войны, выглядит не плодом унизительной "зрады", а чем-то совершенно естественным.

Более того, сейчас мы считаем само собой разумеющимся, что на карте мира отсутствует Республика Вьетнам со столицей в Сайгоне.

Хотя это государство отчаянно боролось за существование, отражало необъявленную агрессию северного соседа и выдержало 16 лет гибридных боев – пока не было брошено союзниками.

В январе 1973 года госсекретарь Генри Киссинджер помог вывести США из войны, непопулярной в американском обществе.

Но считалось, что он помог эту войну остановить – за что и удостоился Нобелевской премии мира.

Согласно Парижскому мирному соглашению, боевые действия в Южном Вьетнаме прекращались всеми сторонами, и американские войска выводились из страны.

При этом никаких гарантий для Республики Вьетнам не предусматривалось, зато в связи с наступлением мира Конгресс США резко сократил помощь Сайгону.

Разумеется, коммунистическое руководство в Ханое и не думало соблюдать подписанные договоренности. В то время как американцы покинули Вьетнам, численность северовьетнамских войск на Юге лишь росла.

Весной 1975-го коммунисты открыто нарушили Парижское соглашение, перешли в наступление и за два месяца сломили сопротивление южных вьетнамцев.

А затем последовало падение Сайгона и ужасающая гуманитарная катастрофа.

К тому моменту население Республики Вьетнам насчитывало менее 20 миллионов. От пятисот тысяч до миллиона человек были заключены победителями в "лагеря перевоспитания", и многие не выдержали жестокого обращения.

Более миллиона южных вьетнамцев бежали от коммунистов на переполненных лодках; около 250 тысяч из них погибли в море.

Все эти люди не дождались официальных извинений за предательство своей страны. Об их страданиях мало кто вспоминает, поскольку после победы Ханоя в массовом сознании стала доминировать северовьетнамская интерпретация событий.

Характерно, что в недавнем интервью УП записной антикоммунист Виктор Ющенко приводил в пример победоносную вьетнамскую армию и рассуждал о "духе вьетнамского народа".

Трагедии вьетнамского народа, трагедии сотен тысяч беженцев и репрессированных, для Виктора Андреевича не существует. Как не существует ее для большинства наших современников.

И эта аберрация памяти свидетельствует лишь об одном: в начале 1970-х Киссинджер оказался действительно успешным предателем. В отличие от Чемберлена и Даладье в конце 1930-х.

Напротив, опасаться следует предательства, за которое никто не станет каяться. Предательства, которое вскоре сотрется из исторической памяти и будет отождествляться с естественным ходом вещей. Потому что удовлетворит всех, кроме самих преданных.