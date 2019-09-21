Не мог сесть: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом

Самолет Embraer-195LR польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в международном аэропорту Одесса, из-за чего пилотам пришлось лететь в киевский аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает издание "Думская", которая отмечает, что виной происходящему могли стать изменения, введенные с 19 сентября в связи со строительством новой рулежной дорожки РД-А5 в аэропорту Одессы.

planespotters.net

Рейс LO767 из польской столицы должен был прибыть по расписанию в 14:05, однако, подлетев к Одессе около 14:20, самолет ушел в зону ожидания и кружил там 40 минут на высоте 1200 метров.

Примерно в 15:00 польские пилоты стали набирать высоту и направили самолет в аэропорт Борисполь, где в 15:40 совершили посадку.

Вероятно, всему виной изменения, введенные в связи со строительством новой рулежной дороги одесского аэропорт, из-за чего взлетная полоса была укорочена на 350 метров, а для взлета и посадки самолетов остался только курс 160.

"Сегодня произошел первый случай, когда пилоты не смогли приземлиться в Одессе из-за ремонтных работ. К сожалению, мы предупреждали авиакомпании об этом, но пассажиры, конечно, не виноваты", — прокомментировал ситуацию один из работников аэропорта.

Пассажиры этого рейса до сих пор находятся в киевском аэропорту. Интересно, что вечерний рейс из Варшавы польского национального перевозчика также отменили. Скорее всего, по той же причине — направление ветра не соответствует посадочному курсу.

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