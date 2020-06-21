"Черный квадрат" Малевича: пять неожиданных фактов о картине
В воскресенье, 21 июня, исполняется ровно 105 лет картине "Черный квадрат" Казимира Малевича. Именно в этот день, по мнению некоторых исследователей, художником была дописана "икона" мирового авангарда.
"Черный квадрат" является самым интересным и самым знаменитым творением Малевича. К годовщине создания картины OBOZREVATEL публикует несколько интересных фактов о произведении.
1. Не черный и не квадрат
Ни одна из сторон картины не параллельна ни одной другой ее стороне или сторонам квадратной рамки, которая обрамляет творение.
Что касается черного цвета, его в этой работе Малевич не использовал вообще, а то, что получилось, – результат смешения разных красок. Таким образом художник стремился создать динамическую, подвижную форму. "Черный квадрат" входит в цикл работ Малевича, написанных в стиле супрематизма (направление в авангардизме, основанное Малевичем), в них мастер исследовал базовые возможности цвета.
2. Часть триптиха
Согласно замыслу Малевича, "Черный квадрат" является частью триптиха, который также включает произведения "Черный круг" и "Черный крест". Они были написаны для итоговой футуристической выставки "0,10" в Санкт-Петербурге, которая открылась 19 декабря 1915 года. "Черный квадрат" висел в "красном углу", где обычно принято вешать иконы.
3. Картина-манифест
Осенью 1915 года появился манифест Казимира Малевича со знаменитым лозунгом "От кубизма к супрематизму". "Черный квадрат" художник декларировал как "первый шаг чистого творчества в целом". Этим произведением он демонстрировал главный модуль новой пластической системы, стилеобразующий потенциал супрематизма.
4. Путь к "Черному квадрату"
Встать на путь супрематизма Малевича некоторым образом побудила опера Михаила Матюшина "Победа над Солнцем", поставленная в декабре 1913 года. Художник работал над эскизами декораций и костюмов к этой постановке. В этих эскизах впервые возникло изображение "черного квадрата", которое означало тогда пластическое выражение победы активного человеческого творчества над пассивной формой природы: черный квадрат появлялся вместо солнечного круга.
Именно поэтому художник датировал появление квадрата 1913 годом – опираясь на рисунки периода работы над "Победой над солнцем", сама же картина была написана в 1915 году.
5. Вершина творчества
"Черный квадрат" Казимир Малевич считал вершиной своего творчества. Художником также были написаны картины "Красный квадрат" и "Белый квадрат".
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