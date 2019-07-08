Не крупнейшая ядерная катастрофа: в США развенчали популярные мифы о Чернобыле

Взрыв реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году не стал крупнейшей ядерной катастрофой в мире и не свидетельствует о некомпетентности СССР.

К таким выводам пришел автор материала Washington Post, который развенчал пять главных мифов об аварии, которые не ставили под сомнение более 30 лет.

Первый миф гласит о том, что катастрофа повлекла сравнительно немного смертей. Эта информация распространилась благодаря официальным отчетам, которые сообщали о том, что 2 человека погибли сразу, 29 – в больницах, а 15 – позже от рака щитовидной железы.

Отмечается, что в действительности цифры намного выше, поскольку Украина, Беларусь и Россия не создали публично доступных записей о смертности после Чернобыля.

Чернобыль Крым.Реалии

Второй миф – региональный характер последствий аварии. Так, считается, что радиация повлияла только на Украину и Беларусь, однако на самом деле она разлетелась по всей Европе, вплоть до Швеции и Англии. Также роль сыграло то, что зараженные продукты регулярно поставляются в другие страны, в том числе и США.

Третий миф – улучшение в экосистеме после того, как территории вокруг ЧАЭС стали зоной отчуждения. Так, многие туроператоры для того, чтобы сделать поездки в Чернобыль более привлекательными, заявляют, что природа обновилась благодаря отсутствию людей.

Однако, то, что камеры регулярно фиксируют диких животных, ничего не говорит об их здоровье. Так, ученые не раз обращали внимание на огромное количество мутаций возле ЧАЭС.

antikor.com.ua

Четвертый миф состоит в том, что взрыв на Чернобыльский АЭС был худшей ядерной катастрофой в истории. Как пишет издание, на самом деле, хоть авария в Чернобыле и была самым мощным выбросом радиации, однако ядерные бомбы, которые испытывали СССР и США, намного больше загрязнили атмосферу вредными изотопами.

Пятый миф – советская некомпетентность. По мнению автора материала, хотя СССР и молчал три дня, в результате чего Европа не смогла защитить своих жителей, однако за 36 часов советской власти удалось невозможное – эвакуировать 50 тысяч человек из Припяти.

Ранее OBOZREVATEL писал, как на самом деле живут люди вблизи Чернобыля.

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